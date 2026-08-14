Aktien New York: Kaum Bewegung - Applied Materials schwächer

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt knapp im Plus bei 53.855 Punkten. Der am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterte marktbreite S&P 500 stand 0,09 Prozent höher auf 7.806 Zählern. Wieder etwas besser präsentierte sich am Freitag der Tech-Index Nasdaq 100 mit plus 0,24 Prozent auf 30.156 Punkten.

Konjunkturdaten bestätigten einmal mehr Hoffnungen auf kurzfristig stabile Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. So gingen im US-Einzelhandel im Juli die Umsätze zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Im Verlauf wird noch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht.

Im Techsektor standen vor dem Wochenende Applied Materials unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 3,7 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend grosse Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hiess es zur Begründung aus dem Handel.

Für die Papiere von Reddit ging es um 14 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.

Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 6,2 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.

Die Papiere des Medienkonzerns Fox Corp. gewannen nach Hochstufungen durch Analysten 4,2 Prozent.

Einen Kurseinbruch von 16 Prozent gab es bei den Papieren von York Space . Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt./ajx/he