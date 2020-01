Aktien New York: Iran-Sorgen überschatten kommenden Handelsdeal weiter

NEW YORK (awp international) - Angesichts zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich die US-Börsen am Montag weiter von ihren jüngsten Rekordständen entfernt. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,44 Prozent auf 28 509,38 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 3225,67 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 0,22 Prozent auf 8774,43 Punkte. Investoren seien im Defensivmodus, sagte Analyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda. Sie hofften auf das Beste, befürchteten aber das Schlechteste. "Safety first", laute das Motto.

Beobachter fürchten nun eine gefährliche Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad stimmte das Parlament im Irak überraschend für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten US-Soldaten. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen an die Führung im Iran nochmals massiv verschärft und vor Racheakten für die Tötung Soleimanis gewarnt. Die Regierung in Teheran sieht sich dem Wiener Atomabkommen von 2015 künftig nicht mehr verpflichtet, hiess es zudem am Sonntag.

Getrieben unter anderem von der Aussicht auf ein baldiges erstes Handelsabkommen zwischen den USA und China hatten New Yorker Börsenindizes noch in der vergangenen Woche Rekordmarken erreicht. US-Präsident Donald Trump hatte an Silvester den 15. Januar als konkreten Termin für eine Unterzeichnung des Teilabkommens genannt./ajx/he