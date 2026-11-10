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10.11.2026 19:57:36

Aktien New York: Inflation und Aussicht auf steigende Zinsen drücken Börsen

NEW YORK (awp international) - Eine höhere Teuerung als erwartet und auf steigende Zinsen deutende Aussagen von US-Notenbankern haben den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse beschert. Abwärts ging es vor allem an der technologielastigen Nasdaq, wo der Leitindex Nasdaq 100 rund zwei Stunden vor Handelsende 1,2 Prozent einbüsste und bei 27.564 Punkten notierte. Zuvor hatte sich der Index zwei Börsentage in Folge kräftig erholt.

Die Verbraucherpreise in den USA waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Das befeuert erneut die Erwartung steigender Zinsen. Die US-Notenbank Fed werde im Dezember den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben, prognostiziert Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten werde nun aber spekuliert, ob die Fed den Leitzins nicht sogar um 0,50 Prozentpunkte anhebt. "Befeuert wurde diese Debatte von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte als Option anführte", so Gitzel.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, hat sich für mindestens zwei weitere Leitzinserhöhungen in den USA ausgesprochen. "Angesichts der aktuellen Aussichten ist für mich nach wie vor klar, dass das FOMC mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen muss", sagte Logan am Dienstag.

Das belastete überdurchschnittlich die Kurse der Halbleiterbranche. Die Unternehmen investieren mittels Krediten und Anleihen im grossen Stil vor allem in die Ausrüstung von Daten- und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Bei steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten verteuern sich diese Investitionen. Zudem könnten höhere Zinsen grundsätzlich die IT-Investitionen der Wirtschaft bremsen. Papiere von Nvidia , Seagate , Sandisk , Micron Technology und Intel verloren zwischen drei und knapp sechs Prozent.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,5 Prozent auf 52.117 Zähler weniger stark nach als der Nasdaq 100. Im Dow sind die Tech-Giganten nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100 und im marktbreiten S&P 500 . Dieser verlor 0,8 Prozent auf 7.493 Punkte.

Mit Blick voraus rückt der Börsengang des Chatbot-Betreibers Anthropic immer mehr in den Fokus. "Allerdings wächst der Preisdruck", schrieben die Experten von Index Radar. Statt ursprünglich diskutierter zwei Billionen Dollar liege die angestrebte Bewertung inzwischen bei maximal 1,5 Billionen Dollar.

Die drei Chip-Riesen AMD , Broadcom und Nvidia wollen bis zu 26 Milliarden Euro in Anthropic investieren. Aktien von AMD und Broadcom legten gegen den schwachen Tech-Trend zu.

Die Aktie von Take-Two Interactive Software gewannen 7,4 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab eine als zurückhaltend eingestufte Geschäftsprognosen bekannt. Am Markt wird nun mit grosser Spannung auf "Grand Theft Auto VI" gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen./bek/he

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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