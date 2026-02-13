S&P 500 998434 / US78378X1072
|
13.02.2026 16:15:36
Aktien New York: Indizes wenig bewegt nach Inflationsdaten
NEW YORK (awp international) - Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag ist an den US-Börsen am Freitag eine Erholung im frühen Handel ausgeblieben. Nach Inflationsdaten für Januar gab die Hoffnung auf sinkende Zinsen den Kursen keinen Auftrieb. Der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Volkswirten erwartet.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt knapp im Minus bei 49.424 Punkten. Im frühen Wochenverlauf war der Dow noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der technologielastige Nasdaq 100 gab am Freitag um 0,10 Prozent auf 24.664 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,10 Prozent auf 6.826 Zähler.
Am Vortag hatten erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind./ajx/he
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Der heimische Aktienmarkt tendiert nach einem Allzeithoch seitwärts. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25'000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Freitag schwächer.