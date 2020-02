Aktien New York: Indizes starten ohne Schwung

NEW YORK (awp international) - Die Wall Street hat am Donnerstag im frühen Handel keine eindeutige Richtung gefunden. Nach der Vortagserholung ging es zunächst wieder etwas bergab, wie der Dow Jones Industrial zum Auftakt zeigte. Die Rally am Aktienmarkt scheine ein wenig an Schwung zu verlieren, kommentierte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda.

Das New Yorker Kursbarometer reduzierte den Druck aber schnell, indem er nach einer halben Handelsstunde nur noch knapp um 0,02 Prozent auf 29 341,68 Punkte fiel. Der marktbreite S&P 500 stand prozentual unverändert bei 3386,08 Zählern. Der technologielastige Index Nasdaq 100 verlor 0,15 Prozent auf 9704,36 Punkte.

Im Blick blieb die jüngste Entwicklung in puncto Coronavirus. Zwar ging die Zahl der Neuinfektionen in China nach offiziellen Angaben auf den tiefsten Stand seit Wochen zurück - allerdings sorgt eine erneut geänderte Zählweise für Verwirrung. Zudem meldete Südkorea einen deutlichen Anstieg der Fälle./tih/he