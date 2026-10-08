Aktien New York: Im Minus - Starke Verluste bei KI-Werten wegen OpenAI-Umsatz

NEW YORK (awp international) - Massive Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt.

Die Standardwerte an der Wall Street bewegten sich hingegen nur leicht im Minus. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Medienberichte über eine baldige Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen den Iran dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,1 Prozent tiefer bei 51.129 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,7 Prozent auf 7.747 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es nach dem OpenAI-Bericht um bis zu zwei Prozent nach unten. Zuletzt verlor der technologielastige Index 1,7 Prozent auf 30.624 Punkte.

Wie die "Financial Times" (FT) unter Berufung auf ihr vorliegende Finanzunterlagen berichtete, teilte OpenAI Investoren kürzlich mit, dass sich die Umsätze des KI-Unternehmens Ende September auf annualisierter Basis auf fast 50 Milliarden US-Dollar und damit rund 20 Milliarden geringer als zuvor angegeben belaufen. OpenAI habe eine Stellungnahme gegenüber der FT abgelehnt.

Daraufhin knickten vor allem die Kurse von KI-Halbleiterkonzernen ein. So verbuchten die Aktien von Nvidia , Arm Holdings , Intel , AMD , Marvell Technology , Micron und Sandisk Kursabschläge zwischen 3,0 und 7,0 Prozent. Dagegen waren Aktien der Energiekonzerne aufgrund der deutlich gestiegenen Ölpreise am stärksten gefragt. So gewannen die Papiere von Chevron und ExxonMobil 3,1 beziehungsweise 2,8 Prozent.

Die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet fielen um 1,0 Prozent, nachdem sie zunächst im Plus notiert hatten. Google Cloud, die Cloud-Computing-Plattform des Suchmaschinenbetreibers, treibt die Integration seines KI-Assistenten Gemini im Unternehmensgeschäft voran. Gemini soll nicht mehr nur als reines Werkzeug für Antworten und Inhalte fungieren, sondern auch als Agent, der gewünschte Ergebnisse selbstständig vorbereitet und umsetzt.

Die Papiere von Starbucks gaben um 3,9 Prozent nach. Laut einem Bericht der "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, hat die Kaffeehauskette eine Übernahme der Schnellrestaurantkette Chipotle geprüft. Deren Aktien stiegen um 7,5 Prozent.

Nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal stiegen die Titel von Pepsico um 2,4 Prozent. Die organische Umsatzentwicklung und der Gewinn des Getränkekonzerns fielen besser als erwartet aus. Allerdings wurde das Gewinnziel für 2026 reduziert.

Die Papiere von Levi Strauss verloren 3,3 Prozent. Der Jeans-Hersteller hatte für das dritte Quartal das geringste Wachstum in seinen Direktvertriebskanälen seit Ende 2022 gemeldet./edh/he