S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
24.11.2026 15:57:36
Aktien New York: Gewinnmitnahmen nach Nvidia-Erleichterungsrally
NEW YORK (awp international) - Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia -Chef Jensen Huang hat am Dienstag bereits ein Ende gefunden. Auf die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, folgten nun Gewinnmitnahmen.
Damit bewahrheitet sich die Skepsis einiger Marktbeobachter, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.
Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen obendrein im heutigen US-Handelstag einen "Lackmustest dafür, welche Rolle blosse Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.
Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, gab nun 1,4 Prozent ab und sank auf 26.367 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte mit plus 0,4 Prozent auf 49.798 Punkte leicht zu. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,5 Prozent auf 7.205 Zähler./ck/mis
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’193.18
|-0.61%
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.