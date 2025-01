Aktien New York: Gewinne vor allem bei Tech-Werten wegen KI-Fantasie

NEW YORK (awp international) - Am US-Aktienmarkt geht es zu Wochenbeginn vor allem bei Technologiewerten weiter bergauf. Diese knüpften am Montag an ihre deutliche Erholung an, die schon vor dem Wochenende eingesetzt hatte, weil das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) Anfang des neuen Jahres weiterhin ein wesentlicher Treiber der Aktienkurse bleibt.

Ausserdem beschäftigte die künftige Präsidentschaft von Donald Trump weiter die Anleger. Ein Bericht in der "Washington Post" über die Einführung von Zöllen nur auf bestimmte kritische Importe hatte Spekulationen über eine gemässigtere Zollpolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst. Dessen Dementi sorgte im Verlauf aber dafür, dass die diesbezügliche Hoffnung abflachte.

Gestützt vor allem auf Chip-Aktien legte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zwei Stunden vor Handelsschluss um 1,04 Prozent auf 21.549 Punkte zu. Der eher für Standardwerte bekannte Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,19 Prozent auf 42.814 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,73 Prozent auf 5986 Zähler. Alle drei Indizes hatten zwischenzeitlich schon deutlich höhere Kursgewinne aufgewiesen.

Für weitere Aufmerksamkeit in der Technologiebranche sorgte ein bereits im Laufe des Freitags erschienener Blog-Eintrag von Microsoft . Der Softwarekonzern kündigte darin an, zeitnah rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren zu stecken. Zudem kamen mit vorgelegten Zahlen gute Branchen-Nachrichten vom taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn.

Die Aktien von Nvidia profitierten mit einem Plus von 4,5 Prozent von der guten Stimmung. Experten zufolge erhoffen sich Anleger zudem positive Aussagen von Konzernchef Jensen Huang auf der Fachmesse CES in Las Vegas. Die Aktien peilen wieder ihren Rekord vom November an und schlossen zum Börsenwert des wertvollsten Konzern der Welt Apple auf. Beide Unternehmen werden aktuell an der Börse mit etwa 3,7 Billionen Dollar bewertet.

Die Aktien anderer Chipkonzerne wurden ebenfalls beflügelt. Allen voran galt dies für Micron , die mit einem Kurssprung um 11,6 Prozent zu einer Erholung ansetzten. Stärker gefragt waren auch die Papiere von Branchenausrüstern wie KLA , Applied Materials und Lam Research , die allesamt um mehr als vier Prozent zulegten.

Abseits der Tech-Branche gehörten viele Finanzwerte zu den Gewinnern. So legten Citigroup gestützt auf einen zuversichtlichen Analystenkommentar der Barclays-Bank um fast drei Prozent zu. Im Dow gewannen Goldman Sachs immerhin fast ein Prozent. Die schweizerische UBS hatte ihre bisherige Kaufempfehlung aufgegeben.

Analystenmeinungen waren am Montag generell ein starkes Anlegerthema. Mit fast vier Prozent unter Druck gerieten die Anteile der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US , nachdem sie von Analysten von RBC und Wells Fargo herabgestuft wurden. Der RBC-Experte Jonathan Atkin verwies auf die nicht mehr vorteilhafte Bewertung und betonte, anderswo in der Branche seien die Voraussetzungen besser - etwa bei den auf "Outperform" hochgestuften Aktien von AT&T .

Im Luftfahrtbereich gab es mehrere positive Kommentare zu American Airlines . Dazu gehörte eine Kaufempfehlung der Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu, die für 2025 eine Gewinnentwicklung über dem Expertenkonsens erwartet. Hochstufungen gab es ausserdem von den Analysehäusern TD Cowen und Melius. Die Aktien der Fluggesellschaft legten um 4,6 Prozent zu.

Am breiten Markt kletterten die in den USA gehandelten Aktien des deutschen Biotech-Unternehmens Curevac um fast 16 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Juni. Nach Millionenverlusten rund um die gescheiterte Entwicklung eines Corona-Impfstoffs fokussiert sich das Tübinger Unternehmen ganz auf die Forschung und dort auf die Bereiche Onkologie und Nicht-Atemwegserkrankungen./tih/he