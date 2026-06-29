Aktien New York: Gewinne - Telekomsektor im Fokus

NEW YORK (awp international) - Der jüngste Rückschlag an der New Yorker Nasdaq sowie gute Stimmung in der Telekombranche haben am Montag für Gewinne an den US-Aktienmärkten gesorgt. Geopolitisch steht der wieder etwas hochgekochte Nahost-Konflikt im Blick und liess zuletzt die Ölpreise erneut steigen, denn der Iran hat die USA über einen weiteren Verhandlungstermin bislang im Unklaren gelassen. Im Blick steht ausserdem das Notenbanker-Treffen in Portugal, wo der neue Fed-Präsident Kevin Warsh seinen Einstand auf der internationalen Bühne gibt.

Der Dow Jones Industrial kletterte im frühen Handel mit plus 0,5 Prozent auf 52.147 Zähler wieder in Richtung seines jüngsten Rekordhochs. Das hatte der bekannteste Wall-Street-Index am vergangenen Donnerstag bei etwas über 52.655 Punkten erreicht. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent und stieg damit auf 7.402 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erholte sich um 1,1 Prozent auf 29.440 Punkte ein Stück weit von seinen Verlusten der vergangenen Woche.

Unter den Branchen zog vor allem der Sektor Communication Services Aufmerksamkeit auf sich. Dort herrscht Fusions- und Übernahmefantasie. Auslöser ist zuvorderst Comcast , dessen Aktie um 7,0 Prozent zulegte. Der Konzern plant, sein Mediengeschäft von seinem Kabelfernseh- und Internetgeschäft zu trennen und NBC Universal sowie Sky in ein neues börsennotiertes Unternehmen auszugliedern, um den Unternehmenswert zu steigern. Die Comcast-Aktionäre sollen Anteile an beiden Unternehmen erhalten, hiess es. Die Trennung erfolgt voraussichtlich in einem Jahr und bedarf der Zustimmung des Vorstands sowie der Aufsichtsbehörden. Daraufhin zogen unter anderem die Aktien von Charter Communications und Liberty Broadband um jeweils rund 13 Prozent an.

Iridium Communications gewannen 21,5 Prozent. SpaceX-Rivale Rocket Lab gab eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Satellitenspezialisten für 54 US-Dollar je Aktie in bar und Aktien bekannt. Davon profitierte auch das Papier des Iridium-Konkurrenten ViaSat , das um rund 16 Prozent stieg. Rocket Lab gewannen knapp 8 Prozent.

Im Dow zählte die an diesem Handelstag für Verizon aufgenommene A-Aktie von Alphabet mit plus 4,0 Prozent zu den besten Werten. Den ersten Platz nahm der Anteilschein von Amazon mit plus 4,5 Prozent ein. Nach Angaben von Adobe Analytics erreichten die Konsumentenausgaben bei allen Einzelhändlern in den USA während der "Prime Day"-Tage von Amazon Ende Juni ein Volumen von 26,4 Milliarden Dollar und lagen damit etwas über einer früheren Schätzung.

Verizon büssten knapp 8 Prozent ein. Der Telekomriese erwartet für das zweite Quartal einen Verlust zwischen 700 und 800 Millionen Dollar, nachdem er mit der britischen BT Group eine Vereinbarung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für ihre internationalen Geschäftsbereiche getroffen hat. Verizon stuft die in das Joint Venture eingebrachten Geschäftsbereiche als "zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten" ein, was zu dem geschätzten Verlust führt.

Die Aktie des Industrieunternehmens Honeywell International zeigte sich zuletzt prozentual unverändert im Dow, während die an diesem Tag erstmals gehandelte Aktie der Luftfahrtsparte Honeywell Aerospace um 2,0 Prozent stieg. Am 15. Juni war die Abspaltung offiziell genehmigt worden. Während das Honeywell-International-Papier nun unter dem Namen Honeywell Technologies firmiert und weiter im Dow bleibt, wurde es im S&P 100 an diesem Tag durch Honeywell Aerospace ersetzt./ck/he