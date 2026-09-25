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25.09.2026 20:09:36

Aktien New York: Gewinne - Ölpreise fallen wegen Nahost-Hoffnungen

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank steigender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts zugelegt. Der Dow Jones Industrial gewann im Handelsverlauf an Schwung und stieg zuletzt um 0,8 Prozent auf 51.735 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex eine neutrale Wochenbilanz an.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,4 Prozent auf 7.738 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 30.624 Punkte aufwärts. Damit steuert der technologielastige Index auf einen Wochengewinn von mehr als drei Prozent zu.

Der Iran legte den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vor. Dem Plan zufolge könne die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Aus dem Weissen Haus hiess es, dass über Vermittler positive und konstruktive Gespräche geführt werden.

Vor diesem Hintergrund fielen die Ölpreise, was die Inflationsängste der Anleger minderte. Staatsanleihen erholten sich nach ihrem Kursrutsch der vergangenen Tage.

Unter den Einzelwerten fielen die Papiere von Microsoft als Dow-Spitzenreiter positiv auf. Sie stiegen auf den höchsten Stand seit November 2025 und gewannen zuletzt 3,7 Prozent. Der Softwarekonzern hatte neue Funktionen für seinen KI-Assistenten Copilot angekündigt.

Bei den Aktien von Meta setzten nach der jüngsten Rally Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs um 3,3 Prozent senkten. Tags zuvor hatten die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns mit einem Anstieg von 4,5 Prozent den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erklommen. Allein im September hatte der Börsenwert um rund 35 Prozent auf knapp zwei Billionen Dollar zugelegt.

Frischen Wind in die KI-Branche bringt eine vermeldete Kooperation zwischen der KI-Plattform Anthropic und dem Cloud-Dienstleister Akamai , dessen Kurs um 5,6 Prozent in die Höhe schnellte. Analysten der RBC sprachen von einem "wegweisenden Deal" über die Bereitstellung von Rechenleistung, der sich mit einem Gesamtwert von 11,6 Milliarden US-Dollar über sieben Jahre erstrecken soll.

Die Titel des IT-Sicherheitsunternehmens Zscaler dagegen sackten um 8,7 Prozent ab. Nach dem Rücktritt von Mike Rich soll ab 1. Oktober mit Ross Tackett ein neuer Manager die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens verantworten. Unter Anlegern sorgte dies für Verunsicherung.

Weiter ein Thema bleibt die Zukunft der Casinokette MGM Resorts und des Medienkonzerns People Inc , der am Vortag seine Kaufofferte für MGM zurückgezogen hatte. Nun berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Kreise, dass MGM erwägt, umgekehrt ein Übernahmeangebot für den eigenen Grossaktionär abzugeben. Davon getrieben zogen die Aktien von People Inc um 10,7 Prozent an, während die MGM-Anteilsscheine um 3,3 Prozent nachgaben./edh/nas

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