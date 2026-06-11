Aktien New York: Gewinne kräftig ausgebaut - Trump sagt Schläge gegen Iran ab

NEW YORK (awp international) - Dank positiver Nachrichten zum Nahost-Konflikt haben die US-Börsen am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Gewinne deutlich ausgebaut. US-Präsident Donald Trump sagte die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran ab. Er begründete das auf seiner Online-Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Die schon davor gute Marktentwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX , künftige Kursgewinne zu verpassen.

Knapp zwei Stunden vor Handelsende gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 1,41 Prozent auf 50.621 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,04 Prozent auf 7.342 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann sogar 1,94 Prozent auf 29.062 Punkte. Damit machten die Indizes den schwachen Vortag fast wieder wett. Zur Wochenmitte hatten sie deutlich unter Drohungen Trumps gegen den Iran sowie weiteren Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor gelitten. Die Ölpreise sackten zuletzt deutlich ab.

Derweil dürfte SpaceX das Anlegerinteresse an Unternehmen mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) auf eine ernsthafte Probe stellen. Tesla -Chef Elon Musk will mit dem Verkauf eines fünfprozentigen Anteils seines Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen, was eine sagenhaft hohe Bewertung von insgesamt fast 1,8 Billionen Dollar ergeben würde. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass die Nachfrage nach den Papieren mehr als viermal so hoch sei wie das Angebot.

Nach Geschäftszahlen des Branchenvertreters Oracle hielt der Abwärtstrend im Softwarebereich an, während Halbleitertitel nach den gestrigen Gewinnmitnahmen wieder gefragt waren. Die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge attestierten Oracle zwar ein ordentliches Quartal. Sie monierten aber anhaltend hohe Geldabflüsse für den Aufbau von Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand. Mit einem Kursrutsch von 11,4 Prozent beschleunigten die Aktien die Talfahrt der vergangenen Tage.

Für die Titel der Branchenkollegen Adobe , Microsoft und Salesforce ging es um bis zu 3,7 Prozent bergan. Adobe legt nach US-Börsenschluss selbst Zahlen für das vergangene Quartal vor.

Die höheren Ausgaben von Oracle für Rechenzentren setzten Anleger offenbar gleich mit einer weiter kräftigen Nachfrage nach Halbleitern. Im Nasdaq 100 zählten Lam Research , Applied Materials und Arm Holdings mit Kursgewinnen von bis zu 9,8 Prozent zu den besten Werten.

Intel profitierte mit plus 6,2 Prozent auch davon, dass die Bank of America bei ihrer Einschätzung der Aktie eine Kehrtwende vollzog und nun zum Kauf rät. Analyst Vivek Arya ist nun optimistischer für die Chancen der Kalifornier in den Bereichen Prozessoren und Auftragsfertigung./gl/men