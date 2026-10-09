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09.10.2026 16:03:36
Aktien New York: Freundliche Tendenz - KI-Sorgen lassen nach
NEW YORK (awp international) - Nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag einen freundlichen Handelsauftakt beschert. Auch die wieder zurückgehenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die daraus resultierend etwas gesunkenen Ölpreise hellten die Anlegerstimmung auf. Positive Impulse lieferten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Vereinigten Staaten vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Trump verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran.
Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 51.351 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.786 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es ebenfalls um 0,3 Prozent auf 30.810 Punkte aufwärts. Damit läuft es für den technologielastigen Index auf eine neutrale Wochenbilanz hinaus./edh/he
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.