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25.09.2026 15:57:36
Aktien New York: Freundlich - Wieder mehr Hoffnung auf Nahost-Lösung
NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank wieder zunehmender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 51.552 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an.
Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.727 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.602 Punkte aufwärts. Damit steuert der technologielastige Index auf einen Wochengewinn von rund 3,2 Prozent zu.
Der Iran legte den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vor. Dem Plan zufolge könne die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Aus dem Weissen Haus hiess es, dass über Vermittler positive und konstruktive Gespräche geführt werden. Die Ölpreise gaben am Freitag etwas nach, bewegen sich allerdings immer noch auf relativ hohem Niveau./edh/nas
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.