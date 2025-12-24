S&P 500 998434 / US78378X1072
24.12.2025 16:51:36
Aktien New York: Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen
NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken.
Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 48.610,28 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 6.921,17 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 25.603,45 Punkte.
Einige Aktien bewegten sich deutlicher. So legten Nike an der Dow-Spitze um knapp fünf Prozent zu. Einer Pflichtmitteilung zufolge hat Apple -Chef Tim Cook am Montag für knapp drei Millionen US-Dollar Anteilscheine des Sportartikelkonzerns gekauft.
Intel sackten hingegen um fast zwei Prozent ab. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Chip-Hersteller Nvidia einen Test für die Nutzung eines Produktionsprozesses des Branchenkollegen gestoppt.
Dynavax sprangen um fast 40 Prozent auf 15,43 US-Dollar nach oben. Der französische Pharmakonzern Sanofi will den Impfstoffhersteller für 15,50 Dollar je Aktie in bar entsprechend insgesamt 2,2 Milliarden Dollar kaufen./he
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
