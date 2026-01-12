Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.0%  SPI 18’490 -0.1%  Dow 49’416 -0.2%  DAX 25’417 0.6%  Euro 0.9300 -0.1%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 4’623 2.5%  Bitcoin 73’086 0.4%  Dollar 0.7963 -0.5%  Öl 63.6 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Paramount-Aktie höher: Klage in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern eingereicht
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NVIDIA-Aktie im Visier: Tech-Gigant muss offenbar auf alte Hardware zurückgreifen
Suche...
eToro entdecken

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’969.06
Pkt
2.78
Pkt
0.04 %
17:34:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.01.2026 17:06:36

Aktien New York: Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump vs. Powell

NEW YORK (awp international) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug in Rekordnähe haben die US-Aktienmärkte zum Start der neuen Börsenwoche einen moderaten Dämpfer erhalten. Grund dafür ist unter anderem der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell. Zudem schoss sich Trump auf die grossen Kreditkartenanbieter ein und drohte ihnen wegen ihrer Zinspraktiken.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,3 Prozent auf 49.379 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 6.960 Punkte, nachdem er am Freitag ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq büsste der Nasdaq 100 zum Wochenbeginn 0,2 Prozent auf 25.725 Zähler ein.

Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage. Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf. "Damit ist eine weitere Eskalationsstufe der Bemühungen von US-Präsident Trump erreicht, die Fed nach seinen Wünschen umzugestalten", hiess es am Montag in einem Kommentar der DZ Bank. Trump fordert seit langem mit Nachdruck eine schnellere Senkung des Leitzinses.

Trump hinterliess am Montag aber auch bei anderen Aktien seine Spuren: Die Papiere der Kreditkartenanbieter Visa , Mastercard und American Express büssten zwischen 1,8 und 5,0 Prozent ein. Der US-Präsident fordert eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen. Laut dem Analysten Matt Britzman von Hargreaves Lansdown würde dies die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche auf den Kopf stellen.

Von der Angelegenheit in Mitleidenschaft gezogen wurden auch Papiere aus der Bankenbranche, in der die Anleger auch gespannt auf die in dieser Woche beginnende Berichtssaison warten. Titel der US-Bank JPMorgan , die am Dienstag den Zahlenreigen eröffnet, fielen um 2,1 Prozent, jene der Citigroup um 3,6 Prozent.

Positiv fielen dagegen die Aktien von Walmart auf, die an der Dow-Spitze um 2,3 Prozent zulegten. Die Aktie des Handelskonzerns steigt demnächst auch in den technologiewertelastigen Leitindex Nasdaq 100 auf. Ausserdem kooperiert der Konzern mit dem Google -Mutterkonzern Alphabet , um KI-gestütztes Einkaufen anzubieten.

Die Alphabet-Titel stiegen am Montag kurzzeitig deutlich und knackten beim Börsenwert erstmals die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Auslöser war ein Medienbericht, wonach Apple die Gemini-KI von Google für seine Sprachassistentin Siri ausgewählt haben soll. So schnell, wie die Alphabet-Papiere stiegen, sackten sie auch wieder ab und notierten zuletzt 0,4 Prozent im Minus.

Verluste von 1,3 Prozent verzeichneten die Anteilsscheine des Krankenversicherers Unitedhealth . Laut dem "Wall Street Journal" kritisierte ein Senatsausschuss die Geschäftspraktiken des Unternehmens mit Blick auf den Umgang mit der öffentlichen Krankenversicherung Medicare.

Einen Kurssprung um gut 11 Prozent gab es beim Nebenwert Ani Pharmaceuticals , der laut dem Barclays-Analysten Glen Santangelo einen "beeindruckenden Ausblick" ablieferte./edh/nas

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison, Inflation und Politik als Taktgeber
09:18 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht
09:14 SMI-Höhenflug hält an
08:23 Longevity – Innovation für ein gesundes Morgen
09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’967.85 19.45 SJLB4U
Short 14’245.04 13.98 B94SVU
Short 14’803.34 8.77 SLSBNU
SMI-Kurs: 13’422.38 12.01.2026 17:18:37
Long 12’869.55 19.88 S0IBHU
Long 12’575.77 13.84 SHAB3U
Long 12’035.17 8.92 SRQB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie steigt: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Abivax-Aktie nach Übernahmegerüchten durch Eli Lilly beflügelt
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Goldpreis klettert auf Rekordhoch - Iran und USA im Fokus
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’967.46 0.02%

finanzen.net News

Datum Titel
17:30 Warnstreiks beim Fischproduzenten Deutsche See
17:23 US-Anleihen geben etwas nach - Druck auf US-Notenbank
17:14 Aktien ungleich: Paramount klagt in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern
17:09 ROUNDUP/Aktien New York: Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump vs. Powell
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.01.2026 - 17.00 Uhr
17:04 Deutschland verbraucht etwas mehr Erdgas
16:48 Devisen: Euro profitiert von Dollar-Schwäche - Sorgen um Unabhängigkeit der Fed
16:39 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1692 US-Dollar
16:28 OTS: Polarise GmbH / Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu ...
16:27 Schritte geplant: Nato sucht Ausweg aus Streit um Grönland