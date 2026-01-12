S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
12.01.2026 16:03:36
Aktien New York: Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump attackiert Powell
NEW YORK (awp international) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug in Rekordnähe haben die US-Aktienmärkte zum Start der neuen Börsenwoche einen moderaten Dämpfer erhalten. Grund dafür ist unter anderem der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Federal Reserve am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht. Zudem schoss sich Trump auf die grossen Kreditkartenanbieter ein und drohte ihnen wegen ihrer Zinspraktiken.
Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 49.265 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 6.959 Punkte, nachdem er am Freitag ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq büsste der Nasdaq 100 zum Wochenbeginn 0,1 Prozent auf 25.732 Zähler ein./edh/men
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’959.82
|-0.09%
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Die US-Börsen präsentiert sich leicht schwächer. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.