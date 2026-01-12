Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’484 -0.1%  Dow 49’318 -0.4%  DAX 25’402 0.6%  Euro 0.9309 0.0%  EStoxx50 6’014 0.3%  Gold 4’610 2.2%  Bitcoin 72’331 -0.6%  Dollar 0.7971 -0.4%  Öl 63.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Top News
Fraport-Aktie etwas leichter: Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge
COSMO-Aktie tiefer: Neue Wachstumsphase steht an
Molecular Partners-Aktie gesucht: Weiter bis 2028 finanziert
S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’958.47
Pkt
-7.81
Pkt
-0.11 %
16:06:10
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.01.2026 16:03:36

Aktien New York: Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump attackiert Powell

NEW YORK (awp international) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug in Rekordnähe haben die US-Aktienmärkte zum Start der neuen Börsenwoche einen moderaten Dämpfer erhalten. Grund dafür ist unter anderem der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Federal Reserve am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht. Zudem schoss sich Trump auf die grossen Kreditkartenanbieter ein und drohte ihnen wegen ihrer Zinspraktiken.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 49.265 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 6.959 Punkte, nachdem er am Freitag ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq büsste der Nasdaq 100 zum Wochenbeginn 0,1 Prozent auf 25.732 Zähler ein./edh/men

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison, Inflation und Politik als Taktgeber
09:18 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht
09:14 SMI-Höhenflug hält an
08:23 Longevity – Innovation für ein gesundes Morgen
09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’944.56 19.88 SW5BQU
Short 14’245.04 13.70 B94SVU
Short 14’762.04 8.95 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’425.31 12.01.2026 15:50:54
Long 12’847.81 19.45 S95BDU
Long 12’544.63 13.56 SWGBUU
Long 12’035.17 8.98 SRQB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Rheinmetall-Aktie steigt: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Abivax-Aktie nach Übernahmegerüchten durch Eli Lilly beflügelt
Goldpreis klettert auf Rekordhoch - Iran und USA im Fokus
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’959.82 -0.09%

finanzen.net News

Datum Titel
15:50 SPD erwägt 'Deutschland-Korb' für Lebensmittel
15:47 Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029
15:45 OFFIZIELLE KORREKTUR/ROUNDUP: Warum sich die Bahn bei Extremwetter so schwertut
15:43 Regierung will Entwicklungszusammenarbeit neu ausrichten
15:42 Klingbeil: Große Sorge um das transatlantische Verhältnis
15:39 ROUNDUP: VW-Konzern und Mercedes verkaufen weniger Autos
15:33 Klingbeil: Mindestpreis für Seltene Erden kann Option sein
15:31 ROUNDUP 2: Gold und Silber auf Rekordhoch - Sorge um Unabhängigkeit der Fed
15:27 ROUNDUP: Warum sich die Bahn bei Extremwetter so schwertut
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.01.2026 - 15.15 Uhr