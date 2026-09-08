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08.09.2026 15:48:36
Aktien New York Eröffnung: Schwäche vor allem beim Dow - Nasdaq besser
NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen hat der Handel am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende schwach begonnen. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Angst vor bald steigenden Zinsen neue Nahrung gaben. Steigende Aktien mit KI-Fantasie, die einmal mehr vor allem aus dem Chipsektor stammen, reichten in der Breite nicht als Gegengewicht.
Der stärker von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial gab in den Anfangsminuten um 0,9 Prozent auf 52.949 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,4 Prozent auf 7.688 Zähler fiel. Der technologielastige Nasdaq 100 schlug sich zwar besser, stand zuletzt aber auch mit 0,3 Prozent im Minus bei 29.454 Punkten.
Laut Anastasia Amoroso vom Schweizer Vermögensverwalter Partners Group sind die Märkte "wahrscheinlich gerade in einer Art Verdauungsphase, da wir weltweit eine ziemlich bedeutende Anpassung der Zentralbankpolitik durchlaufen". Daher könnten die Aktienkurse einen Teil ihrer bisherigen Gewinne wieder abgeben oder zumindest vor einer Konsolidierung stehen, sagte die Expertin Bloomberg TV./tih/nas
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