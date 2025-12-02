Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’892 0.3%  SPI 17’707 0.3%  Dow 47’576 0.6%  DAX 23’755 0.7%  Euro 0.9336 0.0%  EStoxx50 5’701 0.6%  Gold 4’172 -1.4%  Bitcoin 73’197 5.4%  Dollar 0.8046 0.0%  Öl 63.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulationen um Short Squeeze
Analyse: So bewertet DZ BANK die Henkel vz-Aktie
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie
Suche...
eToro entdecken

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’838.67
Pkt
26.04
Pkt
0.38 %
17:10:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

02.12.2025 16:48:36

Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach Rücksetzer

NEW YORK (awp international) - Nach dem schwachen Wochenstart haben Anleger am Dienstag im frühen New Yorker Aktienhandel doch wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex Nasdaq 100 gestützt auf die anziehenden Nvidia -Aktien um 0,7 Prozent auf 25.518 Punkte stieg. Nach seiner Vortagspause nahm er seine Erholung wieder auf und erreichte ein Hoch seit fast drei Wochen.

Etwas gemässigter ging es in der Breite zu: Während der 500 US-Werte umfassende S&P 500 nach einer Handelsstunde um 0,2 Prozent auf 6.829 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial nur auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 47.353 Punkte.

"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik."

Ein Zeichen für eine noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft der Anleger ist am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen. Wie es am Markt heisst, hängt nun vieles von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ab. Das Vertrauen in eine erneute Zinssenkung bleibe hoch und so würde eine Enttäuschung Marktteilnehmern zufolge ein neues Risiko für die Aktienmärkte bedeuten.

Als Zugpferd der Nasdaq-Börse fungierte am Dienstag die gewichtige Nvidia-Aktie , die im November mehr als 12 Prozent an Wert verloren hatte, sich aber nun im Dezember erholt zeigt. Die Titel des KI-Chipriesen kletterten um 1,8 Prozent nach oben. Sie schafften es zurück über ihre 100-Tage-Linie, worin viele Marktteilnehmer ein positives charttechnisches Signal sehen.

Sehr viel deutlicher war aber noch der Kurssprung bei MongoDB , die als bester Wert im Nasdaq 100 um etwa ein Viertel nach oben schnellten auf ein Hoch seit März 2024. Der Spezialist für Datenbankmanagementsysteme hatte starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei seine Jahresziele angehoben.

Im Dow setzte sich Boeing mit einem Kurssprung um 8,4 Prozent an die Spitze. Der Flugzeugbauer rechnet damit, im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss zu generieren. Dies wäre eine bedeutende Wende in der Finanzlage des Flugzeugherstellers, da dieser sich darauf vorbereitet, die monatlichen Produktionsraten zu erhöhen und Verzögerungen beim Grossraumjet 777X zu beheben.

Ansonsten könnte das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery Insidern zufolge in die nächste Runde gehen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde bei Netflix , Paramount Skydance und Comcast während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten gearbeitet. Die Warner-Aktien stiegen nochmals leicht um 0,9 Prozent und festigten damit ihr höchstes Niveau seit 2022.

Mit einem guten Zwischenbericht und einem erfreulichen Ausblick konnte im Nebenwertebereich noch Credo Technology bei den Anlegern punkten. Die Anteile des Spezialisten für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erreichten mit einem Kurssprung um 17 Prozent Rekordniveau. Erstmals wurden Kurse von über 200 Dollar für sie bezahlt./tih/nas

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst

Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.

Schnell Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:49 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
14:19 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
10:44 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
10:28 SMI bleibt auf Kurs
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter aufwärts
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’891.52 02.12.2025 16:54:32
Long 10’692.13 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
So hat Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Burrys Portfolio in Q3 2025
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’842.53 0.44%

finanzen.net News

Datum Titel
17:06 Deutsche Anleihen: Kaum verändert
17:05 AKTIEN IM FLASH: Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa
16:54 ROUNDUP/Kreise: Union stimmt für Rentenpaket - aber zahlreiche Gegenstimmen
16:52 ROUNDUP/Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach Rücksetzer
16:47 Devisen: Euro bewegt sich kaum
16:47 Kreise: Union stimmt für Rentenpaket - aber einige Gegenstimmen
16:44 Putin wirft Europa Blockadehaltung im Ukraine-Krieg vor
16:43 Devisen: Euro bewegt sich kaum
16:38 SPD-Fraktionschef zuversichtlich vor Abstimmung zum Rentenpaket
16:27 Tesla-Aktie stabil: Gehälter in Grünheide um vier Prozent erhöht