NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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09.11.2026 15:48:37
Aktien New York: Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein
NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt Gewinne gegeben. Die Kurse legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um ein Prozent auf 51.803 Punkte zu.
Anleger zeigten sich mit Blick auf den breiteren Tech-Sektor auch eher gelassen darüber, dass die Nvidia -Aktien in der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten litten. Um knapp sieben Prozent ging es für die Papiere abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll.
Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 1,7 Prozent auf 27.449 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,2 Prozent vor auf 7.464 Punkte./bek/mis
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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