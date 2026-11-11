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11.11.2026 15:57:36

Aktien New York: Erholung an der Nasdaq setzt sich fort

NEW YORK (awp international) - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung vor allem in der KI-Branche. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.

So gibt bei den grossen Aktienindizes der Nasdaq 100 die Richtung vor: Der von den Tech-Schwergewichten Apple , Nvidia , Microsoft und Amazon dominierte Index stieg im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 28.172 Zähler. Er war vom Rekordhoch Anfang Oktober binnen eines Monats um gut 15 Prozent eingebrochen. Anleger hatten verstärkt am Hype um KI gezweifelt.

Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial verlor zur Wochenmitte 0,1 Prozent auf 52.170 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann dagegen 0,9 Prozent auf 7.585 Zähler, auch hier sind die grossen Tech-Aktien schwer gewichtet.

Der Coreweave-Kurs schnellte um 16 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen dämpfte die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. "Bei Coreweave heisst es Aufatmen", so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.

Der Erholungsrally folgten viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Kursgewinne bei Micron , Marvell Technology , Sandisk und Seagate Technology fielen zum Teil prozentual zweistellig aus.

Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung die KI-Aktien belastet hatte, berichtet nun die "Financial Times", dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage nach den Aktien eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.

Solide hielt sich im Tech-Sektor auch die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um knapp zwei Prozent. Sie hatten zuletzt erheblich unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten hatten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht./bek/he

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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