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11.11.2026 19:48:36

Aktien New York: Erholung an der Nasdaq beschleunigt sich

NEW YORK (awp international) - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung vor allem in der KI-Branche. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.

So gibt bei den grossen Aktienindizes der Nasdaq 100 die Richtung vor: Der von den Tech-Schwergewichten Apple , Nvidia , Microsoft und Amazon dominierte Index stieg rund zwei Stunden vor Handelsende um 3,1 Prozent auf 28.587 Zähler. Er war vom Rekordhoch Anfang Oktober binnen eines Monats um gut 15 Prozent eingebrochen. Anleger hatten verstärkt am Hype um KI gezweifelt.

Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial blieb zur Wochenmitte mit plus 0,5 Prozent auf 52.489 Punkte deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurück. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,7 Prozent auf 7.646 Zähler, Auch in diesem Index sind die grossen Tech-Aktien schwer gewichtet.

Der Coreweave-Kurs schnellte um 27 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen dämpfte die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. "Bei Coreweave heisst es Aufatmen", so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.

Der Erholungsrally folgten viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Kursgewinne bei Micron , Marvell Technology , Sandisk und Seagate Technology waren sämtlich prozentual zweistellig.

Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung die KI-Aktien belastet hatte, berichtet nun die "Financial Times", dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage nach den Aktien eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.

Solide hielt sich im Tech-Sektor auch die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um knapp fünf Prozent an der Spitze des Dow. Sie hatten zuletzt erheblich unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht./bek/he

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Short 16’044.07 13.81 SDBNJU
Short 16’671.30 8.91 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’139.69 12.11.2026 17:23:26
Long 14’476.58 19.68 SY17BU
Long 14’151.09 13.81 SAB9DU
Long 13’563.35 8.86 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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