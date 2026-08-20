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20.08.2026 19:54:36

Aktien New York: Dow unter 53.000 Punkte - Renditen, Öl und Walmart belasten

NEW YORK (awp international) - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart strahlen am Donnerstag negativ auf den US-Aktienmarkt ab. Erneut steigende Ölpreise und Anleiherenditen kamen als Belastungsfaktoren hinzu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 1 Prozent auf 52.925 Punkte und notierte auf dem tiefsten Stand seit Anfang des Monats. Der techlastige Nasdaq 100 sank um 0,72 Prozent auf 29.215 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Minus von 0,56 Prozent auf 7.665 Punkte.

Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten legte zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen US-Dollar zu. Die Ankündigung des US-Finanzministeriums am Vortag, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen. Diese zogen am Donnerstag wieder an. Bond-Buybacks verbesserten die Marktmechanik, nicht aber die Schuldentragfähigkeit, kommentierte dies der Kapitalmarktexperte Serge Nussbaumer vom schweizerischen Wertpapierhaus Maverix.

Am Ölmarkt bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. US-Präsident Donald Trump hatte vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Land mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht.

Die Umsätze von Walmart auf dem Heimatmarkt blieben im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Der Aktienkurs des weltweit grössten Filial-Einzelhändlers fiel um 9 Prozent. Vor allem der Preisdruck bei pharmazeutischen Produkten macht dem Konzern zu schaffen. Schwächere Geschäfte von Walmart werfen für gewöhnlich Fragen nach dem Konsum der US-Bürger auf, der für die amerikanische Wirtschaft eine wichtige Säule ist.

Ganz anders sah es beim Landmaschinen- und Traktorbauer Deere & Co aus, der mit seinen Quartalszahlen überzeugte. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem guten Jahr 2027 für die US-Agrarbranche. Der Kurs stieg um rund 7 Prozent.

Advance Auto Parts brachen um 26 Prozent ein. Der Kfz-Ersatzteilanbieter verfehlte mit seinem Quartalsumsatz die Schätzungen von Analysten.

Der Parfüm- und Kosmetikhersteller Coty blieb nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz einen Ausblick auf das Geschäftsjahr schuldig. Zudem sieht das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr als Jahr des Übergangs. Das liess den Aktienkurs um mehr als 8 Prozent einbrechen. Am Vortag war es im Zuge starker Quartalszahlen von Estee Lauder noch kräftig auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gegangen./ajx/he

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