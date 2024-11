Aktien New York: Dow überspringt erstmals 45.000-Punkte-Marke

NEW YORK (awp international) - Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat am Mittwoch zum Handelsstart seinen Rekordlauf mit kleinen Schritten fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 und die technologielastige Nasdaq gaben zugleich moderat nach. Die zahlreichen Konjunkturdaten fielen gemischt aus und gaben keine klare Richtung vor, zumal das von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsmass PCE im Oktober wie erwartet ausgefallen war. In den sogenannten Personal Consumption Expenditures (PCE), der Kernrate der privaten Konsumausgaben, sind die schwankungsreichen Preise für Lebensmittel und Energie ausgeschlossen.

Im frühen Handel kletterte der Dow zuletzt um 0,24 Prozent auf 44.970,91 Punkte, nachdem er zuvor erstmals in seiner Geschichte über 45.000 Punkte gestiegen war. Seit Jahresanfang hat der bekannteste Index an der New Yorker Wall Street um 19,3 Prozent zugelegt.

Der S&P 500 gab am Mittwoch mit minus 0,19 Prozent auf 6.010,36 Punkte einen kleinen Teil seiner rekordhohen Gewinne vom Vortag wieder ab. Sein Jahresplus beträgt aktuell 26 Prozent. Der Nasdaq 100 sank zuletzt um 0,83 Prozent auf 20.748,98 Zähler und hat einen Jahresgewinn von bislang etwas mehr als 23 Prozent erzielt./ck/he