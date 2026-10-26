Aktien New York: Dow stabilisiert sich - Auch Nasdaq im Plus

NEW YORK (awp international) - Nach den Verlusten vom Freitag geht es an der Wall Street am Montag zum Handelsbeginn wieder etwas nach oben. Für Entlastung sorgten wieder leicht rückläufige Ölpreise, die vor dem Wochenende zeitweise ihren höchsten Stand seit April erreicht hatten.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 52.398 Punkte zu, nachdem er am Freitag deutlich darunter gelitten hatte, dass die hohen Ölpreise wieder Inflationsängste schürten. Am breiten Markt ging es für den S&P 500 um 0,4 Prozent auf 7.656 Zähler nach oben.

Die neue Börsenwoche steht im Zeichen erwarteter Quartalszahlen einiger wichtiger US-Technologiekonzerne wie Microsoft , Alphabet und Amazon . Diese dürften vor allem den Nasdaq 100 beeinflussen, der am Freitag nach seinem Tief seit einem Monat schon einen Stabilisierungsversuch eingeleitet hatte. Diesen setzte der technologielastige Leitindex nun fort mit einem Anstieg um 0,3 Prozent auf 29.052 Zähler./tih/jha/