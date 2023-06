Aktien New York: Dow schüttelt Fed-Aussagen ab und steigt auf Hoch seit Dezember

NEW YORK (awp international) - Der Dow Jones Industrial hat den Stimmungsdämpfer durch Hinweise auf weiter steigende US-Zinsen am Donnerstag endgültig weggesteckt. Im Handelsverlauf kletterte der New Yorker Leitindex mit einem Plus von 1,18 Prozent auf 34 381,26 Punkte auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Am Mittwoch hatte er besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed für den weiteren Jahresverlauf signalisierten Zinserhöhungen reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte.

Auch die anderen Indizes zogen am Donnerstag kräftig an: Der marktbreite S&P 500 , der zur Wochenmitte ein knappes Plus geschafft hatte, legte um weitere 1,05 Prozent auf 4418,57 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,03 Prozent auf 15 160,97 Punkte. Er hatte nach dem Fed-Zinsentscheid seine Gewinne noch etwas ausgebaut und ist von allen drei Indizes seit Jahresbeginn am besten gelaufen, der Dow indes am schwächsten.

Durchwachsene heimische Konjunkturdaten konnten die US-Börsen ebenso wenig bremsen wie die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter der Eurozone setzten ihren Zinserhöhungszyklus fort: Sie schraubten den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte nach oben und kündigten - ähnlich wie die Fed - weitere Anhebungen an.

Positive Spuren hinterliess die Geldpolitik am Donnerstag bei den in New York gelisteteten Anteilsscheinen chinesischer Technologiefirmen. Dass die chinesische Zentralbank versucht, mit der Senkung ihres Hauptleitzinses der schwächelnden Wirtschaft des Landes unter die Arme zu greifen, bescherte dem Amazon-Konkurrenten Alibaba ein Kursplus von 3,1 Prozent. Im Nasdaq 100 ging es für PDD Holdings , JD.com und Baidu um bis zu 3,3 Prozent hoch. Bereits am Dienstag hatte die Branche von der Senkung der chinesischen Kurzfrist-Zinsen profitiert.

Beim Elektroautobauer Xpeng konnten sich die Anleger am Donnerstag über weitere Kursgewinne von 8,7 Prozent freuen. Der Tesla-Branchenkollege bekam von den zuständigen Behörden in China die Erlaubnis, bei seinem neuen Modell G6 seine Fahrassistenz-Technologie in der Hauptstadt Peking einzuführen. Derweil zollten die kaum bewegten Tesla-Titel ihrer Kursrally der vergangenen Woche ein wenig Tribut.

Der Baukonzern Lennar legte derweil überraschend gute Quartalszahlen vor und äusserte sich optimistischer als bisher zu den Geschäftsaussichten im laufenden Jahr. Die Aktien kletterten daraufhin auf ein Rekordhoch - zuletzt stand ein Plus von 3,7 Prozent zu Buche.

Die Anteilsscheine von Manchester United stiegen um weitere 6,9 Prozent auf 24,82 US-Dollar und näherten sich damit ihrem Zwischenhoch von 27,34 aus dem Februar - mit 27,70 Dollar nur knapp darüber liegt die aus dem August 2018 datierende Rekordmarke. Bereits am Dienstag hatte ein Bericht für Auftrieb gesorgt, dem zufolge sich der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al-Thani in seinem Werben um den Premier-League-Fussballclub durchgesetzt hat. Nun gab es Meldungen über eine mögliche Exklusivvereinbarung zwischen beiden Seiten.

Die mediterrane Schnellrestaurantkette Cava Group legte derweil einen starken Börsengang hin: An ihrem ersten Handelstag kletterten die Aktien zuletzt auf rund 47 US-Dollar und verzeichneten damit mehr als eine Wertverdoppelung gegenüber dem Ausgabepreis von 22 Dollar./gl/men