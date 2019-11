Aktien New York: Dow mit schwerfälligem Start nach Rekordhoch

NEW YORK (awp international) - In Reichweite der jüngsten Rekorde sind die US-Börsen am Donnerstag einige Punkte leichter in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial fiel nach einer halben Handelsstunde um 0,05 Prozent auf 27 769,75 Zähler. Ein Kursrutsch beim Netzwerkausrüster Cisco galt dabei als schwere Bürde für den New Yorker Leitindex. Am Vortag hatte der Dow erstmals in seiner Geschichte die Marke von 27 800 Punkten überwunden.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es noch knapper um 0,03 Prozent auf 3093,14 Punkte bergab, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,17 Prozent auf 8246,07 Zähler nachgab. Diese beiden Indizes waren bereits am Dienstag auf Rekordhochs gestiegen.

Händlern zufolge bremsen derzeit wieder Spekulationen um stockende Handelsgespräche zwischen den USA und China die Kauflust der Anleger. Laut Medienberichten fordert US-Präsident Donald Trump von Peking, doppelt so viel US-Agrarprodukte zu kaufen wie vor dem Zollstreit. China wolle sich hingegen nicht auf eine bestimmte Abnahmemenge verpflichten./tih/he