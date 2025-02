Aktien New York: Dow mit moderater Erholung

NEW YORK (awp international) - Nach dem jüngsten Rückschlag ist die Wall Street freundlich in die neue Börsenwoche gestartet. Trotz neuer Zollankündigungen durch Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen.

Am Montag stieg der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,30 Prozent auf 44.435,98 Punkte, nachdem er am Freitag um 1,0 Prozent nachgegeben hatte. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann am Montag 0,67 Prozent auf 6.066,15 Zähler. Der technologielastige 100 legte um 1,28 Prozent auf 21.766,82 Punkte zu.

Unter den Einzelwerten in den Vereinigten Staaten richtete sich das Anlegerinteresse auf die Profiteure der neuen US-Zollankündigungen. Die Aktien des Aluminiumherstellers Alcoa legten um 2,9 Prozent zu. Die Papiere von Nucor stiegen um 6,5 Prozent und jene von Cleveland-Cliffs gewannen knapp 20 Prozent.

Für McDonald?s ging es als Spitzenreiter im Dow um 4,7 Prozent nach oben. Der Umsatz der Fastfood-Kette auf vergleichbarer Fläche übertraf im vierten Quartal die durchschnittliche Analystenschätzung. Das operative Ergebnis legte um zwei Prozent zu. Unter dem Strich verdiente der Burger-King-Kontrahent gut zwei Milliarden Dollar und damit ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Aktien von Springworks Therapeutics reagierten mit einem Kurssprung von rund 37 Prozent auf Spekulationen über eine Übernahme durch Merck KGaA . Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach sich der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Kauf des US-Biotech-Unternehmens befinde.

Rockwell Automation gewannen 14 Prozent, nachdem der Hersteller von Automatisierungslösungen für die industrielle Produktion mit seinem rückläufigen Gewinn im ersten Geschäftsquartal den Konsens übertroffen hatte. Dagegen büssten die Titel von On Semiconductor 7,4 Prozent ein. Der Quartalsumsatz des Halbleiterkonzerns fiel niedriger als vom Markt erwartet aus.

Der Fahrdienstvermittler Lyft plant die Einführung vollständig autonomer Robotaxis. Der Start ist für das Jahr 2026 in Dallas vorgesehen und soll zunächst auf andere US-Städte ausgeweitet werden. Die Fahrzeuge sollen von der Technologie des israelischen Fahrerassistenz-Spezialisten Mobileye angetrieben. Die Lyft-Aktien gewannen 4,3 Prozent und jene von Mobileye 16 Prozent./edh/he