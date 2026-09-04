S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
04.09.2026 16:51:36
Aktien New York: Dow gibt nach - Zinssorgen nach Jobbericht wieder im Fokus
NEW YORK (awp international) - Nach den Kursgewinnen am Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Im Fokus stand am Freitag der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte Arbeitsmarktbericht. Demnach ist die Beschäftigung unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte. Dementsprechend gaben Standardwerte leicht nach. Technologie-Aktien hingegen legten etwas weiter zu. Sie profitieren generell von der Hoffnung auf bessere Geschäft rund um Künstliche Intelligenz.
Der Dow Jones Industrial fiel um 0,5 Prozent auf 53.426 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht deutet sich nunmehr für den US-Leitindex ein leichtes Minus an.
Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.729 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent auf 29.590 Punkte./la/stw
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’710.48
|-0.48%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso um die Nulllinie. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.