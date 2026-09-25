NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|
25.09.2026 16:48:36
Aktien New York: Dow etwas erholt - Wieder Hoffnung auf Nahost-Lösung
NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank wieder zunehmender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 51.499 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent an.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,1 Prozent auf 7.711 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 30.501 Punkte aufwärts. Damit steuert der technologielastige Index auf einen Wochengewinn von rund drei Prozent zu.
Der Iran legte den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vor. Dem Plan zufolge könne die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Aus dem Weissen Haus hiess es, dass über Vermittler positive und konstruktive Gespräche geführt werden.
Vor diesem Hintergrund fielen die Ölpreise ein wenig, was wieder etwas Inflationsangst von den Märkten nahm. Staatsanleihen stabilisierten sich nach ihrem erneuten Kursrutsch der vergangenen Tage.
Bei den Aktien von Meta setzten nach der jüngsten Rally Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs um 3,3 Prozent senkten. Tags zuvor hatten die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns mit einem Anstieg von 4,5 Prozent den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erklommen. Allein im September hatte der Börsenwert um rund 35 Prozent auf knapp zwei Billionen Dollar zugelegt.
Frischen Wind in die KI-Branche bringt eine vermeldete Kooperation zwischen der KI-Plattform Anthropic und dem Cloud-Dienstleister Akamai , dessen Kurs um 8,2 Prozent in die Höhe schnellte. Analysten der RBC sprachen von einem "wegweisenden Deal" über die Bereitstellung von Rechenleistung, der sich mit einem Gesamtwert von 11,6 Milliarden US-Dollar über sieben Jahre erstrecken soll.
Die Titel des IT-Sicherheitsunternehmens Zscaler dagegen sackten um 8,6 Prozent ab. Nach dem Rücktritt von Mike Rich soll ab 1. Oktober mit Ross Tackett ein neuer Manager die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens verantworten. Unter Anlegern sorgte dies für Verunsicherung.
Weiter ein Thema bleibt die Zukunft der Casinokette MGM Resorts und des Medienkonzerns People Inc , der am Vortag seine Kaufofferte für MGM zurückgezogen hatte. Nun berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Kreise, dass MGM erwägt, umgekehrt ein Übernahmeangebot für den eigenen Grossaktionär abzugeben. Davon getrieben zogen die Aktien von People Inc um 9,4 Prozent an, während die MGM-Anteilsscheine um 1,1 Prozent nachgaben./edh/nas
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51’828.62
|0.93%
|NASDAQ Comp.
|27’068.72
|0.48%
|S&P 500
|7’743.41
|0.51%
|NASDAQ 100
|30’608.13
|0.42%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.