S&P 500 998434 / US78378X1072
05.03.2026 16:36:36
Aktien New York: Dow beendet Erholung - Ölpreise stiegen wieder
NEW YORK (awp international) - Nach der kleinen Erholung zur Wochenmitte hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder spürbar nachgegeben. Für Verunsicherung sorgten zum einen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Zum anderen fielen jüngste Arbeitsmarktdaten robust aus. Beides weckte Inflationssorgen und liess die Renditen am Anleihenmarkt weiter steigen.
Der Dow fiel im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 48.090 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,8 Prozent nach und stand damit bei 6.817 Punkten.
Für den Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 24.913,01 Punkte nach unten. Dabei dämpften deutliche Kursgewinnen bei den Aktien des Chipkonzerns Broadcom die Verluste./la/jha/
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow in Rot -- SMI schwächer -- DAX leichter -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativen Vorzeichen, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls schwächer präsentiert. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen in den Feierabend.