SMI 13'352 -1.2%  SPI 18'429 -1.0%  Dow 48'117 -1.3%  DAX 23'948 -1.1%  Euro 0.9052 -0.2%  EStoxx50 5'816 -0.9%  Gold 5'098 -0.8%  Bitcoin 55'923 -1.2%  Dollar 0.7818 0.3%  Öl 84.5 2.3% 
Top News
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Meta-Aktie schwächer: WhatsApp erlaubt Integration von Drittanbieter-Bots
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Givaudan und On ziehen offenbar wegen Trump-Zöllen vor US-Gericht - Aktien im Minus
Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’829.15
Pkt
-40.35
Pkt
-0.59 %
16:56:46
05.03.2026 16:36:36

Aktien New York: Dow beendet Erholung - Ölpreise stiegen wieder

NEW YORK (awp international) - Nach der kleinen Erholung zur Wochenmitte hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder spürbar nachgegeben. Für Verunsicherung sorgten zum einen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Zum anderen fielen jüngste Arbeitsmarktdaten robust aus. Beides weckte Inflationssorgen und liess die Renditen am Anleihenmarkt weiter steigen.

Der Dow fiel im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 48.090 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,8 Prozent nach und stand damit bei 6.817 Punkten.

Für den Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 24.913,01 Punkte nach unten. Dabei dämpften deutliche Kursgewinnen bei den Aktien des Chipkonzerns Broadcom die Verluste./la/jha/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

15:18 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
09:31 Marktüberblick: Broadcom erfreut nachbörslich
09:01 SMI leicht erholt
08:56 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Telekomsektor – Starke Verbindung/Givaudan – Führungswechsel
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’999.24 19.03 SXEBNU
Short 14’259.84 13.93 S7DB8U
Short 14’785.78 8.98 SYMBIU
SMI-Kurs: 13’351.65 05.03.2026 16:39:31
Long 12’878.71 19.87 SSQBNU
Long 12’575.99 13.79 SXTBSU
Long 12’038.90 8.95 SFDB6U
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: In diese Aktien investiert Fisher Asset Management
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’833.92 -0.52%