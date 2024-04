Aktien New York: Dow auf Siebenwochentief nach Inflationsdaten

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten hat die US-Aktienmärkte am Mittwoch erheblich belastet. Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen ab und notierte zuletzt 0,85 Prozent im Minus bei 38 551,30 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,80 Prozent auf 5168,28 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,92 Prozent auf 18 002,38 Punkte.

Im März beschleunigte sich der Preisauftrieb in den USA unerwartet deutlich. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent. Die Kerninflationsrate verharrte auf ihrem hohen Niveau von 3,8 Prozent. "Mit einem Anstieg der US-Inflationsrate war gerechnet worden, das Ausmass des monatlichen Preisauftriebs liegt aber über den Erwartungen und so werden die Zweifel an dem erwarteten Zinssenkungspfad der US-Notenbank Fed grösser", kommentierten die Experten von Helaba. Nach den Daten zogen auch die Renditen am Anleihemarkt weiter an, was die Wall Street bereits an den Vortagen gebremst hatte.

"Die anstehende Berichtssaison sollte aber wieder positiv überraschen", schrieben die Experten von Index-Radar. Wirtschaftlich habe sich die Ausgangslage nicht verändert. Am Freitag geht es mit den Quartalsbilanzen grosser Banken wie JPMorgan und Wells Fargo los. Die erstaunlich robuste US-Konjunktur hatte die Erwartung sinkender Zinsen zwar schon vor den frischen Inflationsdaten immer weiter nach hinten verschoben, lässt die Anleger aber auf starke Unternehmenszahlen hoffen.

Bereits am Mittwoch standen Delta Air Lines als Vorbote der Berichtssaison im Blick. Die US-Fluggesellschaft rechnet nach einem profitablen Start ins Jahr mit weiterhin lukrativen Geschäften. Der sonst übliche Buchungsrückgang für die Zeit vor der Sommersaison sei diesmal ausgeblieben, hiess es. Umsatz und Gewinn sollen im zweiten Quartal höher ausfallen als bisher vom Markt erwartet. Die Delta-Aktien stiegen um 1,2 Prozent und beflügelten auch andere US-Fluglinien wie Jetblue , American Airlines und United Airlines , die um bis zu 1,3 Prozent zulegten.

Auch der taiwanische Chiphersteller TSMC legte Zahlen vor und berichtete von einem überraschend starken Umsatzwachstum im ersten Quartal. TSMC profitiert, wie die gesamte Chipbranche, vom Hype rund um Künstliche Intelligenz (KI). Bernstein-Analyst Mark Li geht zudem davon aus, dass sich das jüngste Erdbeben in Taiwan zwar auf das zweite Quartal von TSMC auswirken werde, aber nur ein Einmaleffekt bleibe. Die in New York notierten Papiere des Unternehmens gewannen 1,6 Prozent./edh/he