SMI 13’247 -0.2%  SPI 18’242 0.1%  Dow 49’170 1.6%  DAX 24’869 1.3%  Euro 0.9281 -0.1%  EStoxx50 5’924 1.3%  Gold 4’441 2.5%  Bitcoin 74’624 2.9%  Dollar 0.7917 -0.1%  Öl 61.7 1.5% 
Top News
Idorsia-Aktie: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant
VINCI kündigt Aktienrückkauf an: Aktie rückt in den Anlegerfokus
Tesla-Aktie im Fokus: Patent zeigt mögliche Starlink-Integration
So hätte sich ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren ausgezahlt
So lohnend wäre ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren gewesen
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’908.49
Pkt
50.02
Pkt
0.73 %
20:27:48
05.01.2026 19:48:36

Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Venezuela-Fantasie treibt Ölaktien

NEW YORK (awp international) - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial liess derweil die Höchstmarke von Mitte Dezember hinter sich und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag 1,6 Prozent auf 49.174 Punkte. Damit rückt die runde Marke von 50.000 Zählern in unmittelbare Reichweite.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen und den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen. Dieser erklärte sich unterdessen vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Grossmächten Russland und China.

Der Nasdaq 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,8 Prozent auf 25.415 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann ebenfalls 0,8 Prozent auf 6.911 Punkte. Diesen beiden Indizes blieben weitere Rekordmarken versagt.

Die Papiere von Chevron stiegen um fast 6 Prozent. Chevron ist das einzige grosse US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die grössten Erdölreserven weltweit.

Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 3,5 Prozent nach oben und Exxon Mobil gewannen 2,3 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes stiegen um fast 6 Prozent. Halliburton gewannen 11 Prozent und SLB (vormals Schlumberger ) 11,5 Prozent.

Im Investorenfokus sind weiterhin Aktien von Speicherchip- und Halbleiterausrüstungs-Herstellern, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz profitieren. Die Aktien von Applied Materials , Lam Research , ON Semiconductor und KLA gewannen zwischen 4 und 6,7 Prozent.

Der militärische Angriff auf Ziele in Venezuela zog auch in der Rüstungsbranche Käufe nach sich. So schnellten die Aktien des Drohnenherstellers Aerovironment um 17 Prozent nach oben. Lockheed Martin verteuerten sich um 2,7 Prozent und Northrop Grunman um 3,3 Prozent./bek/jha/

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

17:00 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
12:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Realismus statt Euphorie
11:07 Marktüberblick: Aixtron im Rallymodus
09:34 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Dow mit neuer Bestmarke - Techwerte legen zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Stadler Rail-Aktie springt an: Lieferung weiterer FLIRT-Züge an Arriva Nederland
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & Co. steigen
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
S&P 500 6’908.43 0.73%

