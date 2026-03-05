Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'298 -1.6%  SPI 18'354 -1.4%  Dow 47'706 -2.1%  DAX 23'816 -1.6%  Euro 0.9066 0.0%  EStoxx50 5'783 -1.5%  Gold 5'078 -1.2%  Bitcoin 55'453 -2.0%  Dollar 0.7824 0.4%  Öl 85.2 3.2% 
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’784.58
Pkt
-84.92
Pkt
-1.24 %
20:07:48
05.03.2026 19:57:36

Aktien New York: Deutliche Verluste - Steigende Ölpreise beenden Erholung

NEW YORK (awp international) - Nach einer kleinen Erholung zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder spürbar nachgegeben. Für Verunsicherung sorgen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Ausserdem fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Beides weckt Inflationssorgen und lässt die Renditen am Anleihemarkt steigen.

Der Dow fiel rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 2,1 Prozent auf 47.723 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,3 Prozent nach auf 6.782 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 24.785 Punkte nach unten.

Der noch keine Woche alte Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. So fliegt eine ballistische Rakete Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, und die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff.

Die Entwicklungen im Krieg der USA und Israels gegen den Iran veranlassen die Händler erneut dazu, Risiken zu begrenzen, nachdem sich die Stimmung am Vortag noch leicht verbessert hatte. Die Spannungen auf den Energiemärkten treten zunehmend in den Vordergrund. So versucht China, Kraftstoff zu sparen, und japanische Raffinerien fordern die Freigabe strategischer Erdölreserven.

Die Strasse von Hormus, durch die ein grosser Teil des globalen Ölhandels geht, bleibt die Hauptsorge an den Märkten. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstrasse ist nahezu zum Erliegen gekommen. Dadurch sind die Öllieferungen aus dem Iran sowie von anderen Produzenten am Persischen Golf unterbrochen und Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln.

Unter den Einzelwerten stand Broadcom mit Zahlen und Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf im Fokus. So stimmen die KI-bezogenen Geschäfte den Halbleiterkonzern für das laufende zweite Geschäftsquartal und darüber hinaus optimistisch. Die Papiere von Broadcom stiegen unter den gefragtesten Werten im Nasdaq 100 um 3,2 Prozent.

Für die Anteilsscheine von The Trade Desk ging es um 19 Prozent nach oben. Das auf die Tech-Branche spezialisierte Online-Medium "The Information" hatte berichtet, dass The Trade Desk Gespräche geführt habe, um das KI-Softwareunternehmen OpenAI beim Verkauf von Anzeigen zu unterstützen.

Kräftig nach oben ging es zudem für Booking und Expedia . "The Information" berichtete, dass OpenAI seine Pläne zur Integration von Direktbuchungen in ChatGPT zurückschraube. Aktien von Online-Reise- und Hotelvermittlern hatten seit den Neuigkeiten, dass der KI-Chatbot Buchungen in sein System integrieren wolle, kräftig nachgegeben. Booking gewannen im Nasdaq 7,4 Prozent und Expedia sprangen um 11,1 Prozent hoch./ck/jha/

