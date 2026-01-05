Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'174 -0.7%  SPI 18'133 -0.5%  Dow 48'894 1.1%  DAX 24'770 0.9%  Euro 0.9290 0.0%  EStoxx50 5'906 1.0%  Gold 4'436 2.4%  Bitcoin 74'181 2.3%  Dollar 0.7954 0.4%  Öl 61.4 1.1% 
Top News
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie schwächelt
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
TUI-Aktie fällt nach 52-Wochen-Hoch: Bilanz für 2025 und Dividendenzahlung im Blick
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’896.38
Pkt
37.91
Pkt
0.55 %
15:59:38
05.01.2026 15:45:36

Aktien New York: Bei Ölaktien setzen Anleger auf Venezuela - Dow steigt

NEW YORK (awp international) - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte gesetzt. Am Montag im frühen Handel profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann derweil in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent auf 48.784 Punkte und näherte sich dem Rekordhoch von Mitte Dezember stark an.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Grossmächten Russland und China.

Der Nasdaq 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,8 Prozent auf 25.405 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 6.899 Punkte./bek/jha/

Meistgelesene Nachrichten

World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI im Minus -- DAX mit Rekordhoch -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
Idorsia-Aktie mit Kurssprung: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets
Novo Nordisk-Aktie steigt: Patent-Sieg für Semaglutid in China sichert Marktposition für 2026
Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?

finanzen.net News

Datum Titel
15:50 ROUNDUP: Ukrainischer Geheimdienstchef will zurücktreten
15:48 ROUNDUP: Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nach Kabel-Brandanschlag
15:47 Lettland: Unterseekabel nicht von verdächtigem Schiff beschädigt
15:47 Aktien New York: Bei Ölaktien setzen Anleger auf Venezuela - Dow steigt
15:47 Orban: Angriff auf Venezuela ist 'Phänomen einer neuen Welt'
15:41 Rheinmetall und MBDA forcieren Laserwaffen-Vorhaben
15:40 Netzbetreiber: Donnerstag wieder Strom für alle
15:38 Kupfer-Rallye ohne Bremsen: Rotes Metall erreicht neues Rekordhoch über 13.000 US-Dollar
15:21 ROUNDUP 2: Ermittler finden Autokennzeichen nach Bankeinbruch
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.01.2026 - 15.15 Uhr