Aktien New York Ausblick: Zins- und Konjunktursorgen dauern an

NEW YORK (awp international) - Die US-Geldpolitik und die schwächelnde Wirtschaft Chinas dürften die US-Börsen auch zum Start in die neue Woche fest im Griff haben. Zwar deuten sich bei den wichtigsten Aktien-Barometern leichte Gewinne an. Die Verluste der vergangenen Woche kann das aber nicht wettmachen - und Experten sehen wenig Luft nach oben.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 34 612 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte mit einem Plus von 0,7 Prozent und 14 796 Punkten in den Handel gehen. Beide hatten zuvor einen Wochenverlust von über zwei Prozent verzeichnet.

"Die Wachstumslokomotive China hat die Fahrt verlangsamt und die Sorge darüber, dass dies auch ein Bremsklotz für die Weltkonjunktur sein könnte, ist gross", schrieb Christian Henke vom Handelshaus IG. Zudem gelte eine Zinspause in den USA nicht mehr als sichere Sache.

Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik in den USA könnte es Ende der Woche geben, wenn in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming das alljährliche Notenbanker-Treffen stattfindet. Auch vom Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, wird eine Rede erwartet.

Am Montag setzten die Aktien von Palo Alto zu einem Höhenflug an. Die Resultate sowie der Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens seien wesentlich besser als befürchtet ausgefallen, schrieb JPMorgan-Analyst Brian Essex. Es sei ermutigend, dass die Kalifornier nun in der Lage seien, beständigere Zahlen als gedacht vorzulegen. Vorbörslich lagen die Papiere über zwölf Prozent im Plus. Im Fahrwasser von Palo Alto legte auch der Wettbewerber Crowdstrike um 3,3 Prozent zu.

Ein rabenschwarzer Handelstag steht hingegen dem US-Unternehmen Napco Security Systems bevor. Wegen Fehlern in der Buchhaltung muss der US-Konzern seine Berichterstattung über die vergangenen drei Quartale korrigieren und erwartet einen deutlich niedrigeren Gewinn als bisher angegeben. Vorbörslich stürzten die Papiere um mehr als ein Drittel ab./jcf/ajx/jha/