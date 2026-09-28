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28.09.2026 14:24:36

Aktien New York Ausblick: Wieder Verluste - Ölpreise und KI-Nachrichten belasten

NEW YORK (awp international) - Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen dürften die US-Börsen am Montag belasten. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung insbesondere im Technologiesektor.

Knapp anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,9 Prozent tiefer auf 30.340 Punkte. Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG mit 51.490 Punkten 0,7 Prozent im Minus. Die jüngste Kurserholung droht damit als Strohfeuer zu enden.

Enttäuschte Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise zu Wochenbeginn kräftig nach oben: Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November kostete zuletzt knapp 108 US-Dollar. Die Renditen der als richtungsweisend geltenden US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren legten nach der jüngsten Pause ebenfalls wieder zu.

Vertreter aus den USA und dem Iran waren am Rande der UN-Generalversammlung in New York erstmals seit Monaten wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Kurz darauf wurde ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Meeresstrasse von Hormus bekannt, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag ablehnte. Er rechnet nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran - laut dem Nachrichtenportal "Axios", das sich auf zwei regionale Quellen beruft, bereits ab diesem Montag.

Derweil setzte der ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte. Die Software hat jedoch laut OpenAI eine Lücke in den Netzwerk-Einstellungen gefunden und ausgenutzt. Das Training solle nun erst wieder aufgenommen werden, wenn man sich sicher sei, dass die Lücke geschlossen ist. Der Zwischenfall sei zwar weniger gravierend als einige frühere, betonte OpenAI. Allerdings sei er der erste, seit die Sicherheitsvorkehrungen nach der Hacking-Attacke von OpenAI-Software auf die KI-Firma Hugging Face verschärft worden waren.

Aus der für KI extrem wichtigen Halbleiterbranche sanken die Aktien von Intel und Micron vorbörslich um 3,1 sowie 1,8 Prozent. Beim Branchenprimus Nvidia fiel das Minus mit 1,2 Prozent etwas geringer aus. Den Titeln half eine Meldung des Technologieportals "Information", dem zufolge Chinas Behörden erwägen, heimischen Unternehmen wie dem Online-Handelsriesen Alibaba oder dem Tiktok-Betreiber Bytedance den Kauf der neuesten Nvidia-Chips zu erlauben. Zudem erhöhte Nvidia sein Aktienrückkaufprogramm um 150 auf insgesamt 235 Milliarden Dollar.

Die Titel des Social-Media- und Technologieriesen Meta verloren vorbörslich 2,9 Prozent. Sie hatten vergangene Woche dank der Euphorie über den guten Marktstart des eigenen KI-Agenten Muse kräftig zugelegt und sich wieder ihrem Rekordhoch aus dem August 2025 genähert./gl/jha/

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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’811.00 13.95 S3PBUU
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Long 13’061.04 13.67 SU3B7U
Long 12’508.52 8.94 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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