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28.08.2026 14:36:36

Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung vor Rede von Fed-Chef Warsh

NEW YORK (awp international) - Nach den Vortageskursgewinnen dürfte an den US-Aktienmärkten zu Handelsbeginn am Freitag zunächst Zurückhaltung dominieren. Die Anleger warten auf eine Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, hiess es im Markt. Am Vortag hatte der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia die Technologiebörse Nasdaq nach oben gezogen.

Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 53.675 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,1 Prozent im Minus bei 29.602 Zählern.

Die Rede von Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wird von den Anlegern mit Spannung erwartet. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed. "Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet", so die Landesbank Baden-Württemberg.

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Marvell Technology im vorbörslichen Handel zuletzt kräftig um rund acht Prozent nach, nachdem der Chip-Hersteller Quartalszahlen vorgelegt hatte. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen. Die Aktie des Chip-Giganten Nvidia notierte nach den kräftigen Vortagesgewinnen zuletzt leicht niedriger.

Paypal rutschten vor der Startglocke um 14 Prozent ab. Der Finanzinvestor Advent und der Zahlungsabwickler Stripe gaben ihre Pläne für eine Übernahme des Zahlungsdienstleisters auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.

Gap machten einen Kurssprung um 17 Prozent. Der Modehändler übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen. Zudem wurde ein neuer Chef für die Kernmarke Old Navy vorgestellt.

Für die Aktie des Fintech-Unternehmens Affirm ging es nach Vorlage von Quartalszahlen um 13 Prozent nach oben./err/mis

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