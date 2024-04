Aktien New York Ausblick: Weiter aufwärts zu Beginn einer ereignisreichen Woche

NEW YORK (awp international) - Am US-Aktienmarkt dürfte sich am Montag der jüngste Aufschwung fortsetzen. Anleger hoffen zu Beginn einer Woche mit erneut vielen Quartalsbilanzen und wichtigen Wirtschaftsdaten offenbar auf weiterhin positive Überraschungen in der Berichtssaison und verdrängen die eher kursbelastenden Aussichten auf weniger Zinssenkungen in diesem Jahr.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor der Startglocke 0,14 Prozent höher auf 38 295 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,38 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag erwartet bei 17 785 Zählern.

Zu Wochenbeginn legt die Berichtssaison zunächst eine Pause ein, ab Dienstag nimmt sie dann wieder Fahrt auf. Konzerne aus dem Technologiesektor hatten zuletzt die Marktteilnehmer mit ihren Quartalszahlen grösstenteils überzeugt. In dieser Woche stehen insbesondere der Online-Händler Amazon am Dienstag und der iPhone-Hersteller Apple am Donnerstag mit ihren Berichten im Fokus.

Ausserdem gibt die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht für April, der für den geldpolitischen Kurs der Fed wichtige Daten liefert. Denn die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst die Inflation und damit die Zinsentscheidungen der Fed.

Im vorbörslichen Handel am Montag fielen Tesla mit einem Zuwachs von 13,6 Prozent besonders auf. Der Elektrofahrzeugpionier nahm wichtige Hürden für die Zulassung seiner Fahrerassistenzsysteme im wichtigen chinesischen Markt. Die Tesla-Aktien könnten nun den höchsten Kurs seit Anfang März erreichen.

Für die Papiere von Apple ging es vorbörslich um 2,6 Prozent hinauf. Das Analysehaus Bernstein Research hatte sie auf "Outperform" hochgestuft. Die Aktien hätten angesichts eines schwachen iPhone-15-Zyklus deutlich an Wert verloren. Die Experten halten die Nachfrageschwäche in China aber für temporär und nicht strukturell./ajx/stk