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05.11.2026 14:36:36
Aktien New York Ausblick: Uneinheitlich erwartet - KI-Werte von Wahl belastet
NEW YORK (awp international) - Mit uneinheitlicher Tendenz dürften die US-Aktienmärkte den Handel am Donnerstag aufnehmen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Plus erwartet werden, dürften die Technologietitel überwiegend nachgeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 53.695 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde hingegen 0,8 Prozent im Minus erwartet.
Investoren verarbeiten weiterhin den deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Unter Verkaufsdruck stehen vor allem Halbleiteraktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI), da Anleger hier eine stärkere Regulierung der KI befürchten.
Die Aktien von Qualcomm sackten vorbörslich um 10 Prozent ab, nachdem der Hersteller von Smartphone-Prozessoren einen eher schwachen Gewinnausblick veröffentlicht hatte. Qualcomm begründete dies mit einem Kostenanstieg bei Komponenten und der Fertigung.
Für die Papiere von Arm Holdings ging es vorbörslich um 6,7 Prozent bergab. Der Chipdesigner konnte mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal nicht wirklich überzeugen. Der Konzern scheine die hohen Erwartungen an seinen Einstieg in den Markt für KI-Rechenzentren noch nicht erfüllen zu können, sagte ein Händler.
Die Anteilsscheine von Micron büssten vorbörslich 4,8 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern habe seine Pläne für ein Speicherchip-Werk in Taiwan aufgrund eines drohenden langwierigen Tarifkonflikts vorerst auf Eis gelegt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Dies werfe Fragen hinsichtlich der Zukunft eines wichtigen Produktionsstandorts für entscheidende KI-Komponenten auf.
Die Titel von AppLovin schossen vorbörslich um 23 Prozent nach oben. Die Zahlen des Mobile-App-Marketing-Unternehmens für das dritte Quartal sowie der Ausblick übertrafen die durchschnittlichen Markterwartungen.
Die Aktien von Dutch Bros sackten vorbörslich um 11 Prozent ab, nachdem die Kaffeekette ihr Ergebnisziel für das Gesamtjahr gesenkt hatte./edh/mis
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