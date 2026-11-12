NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
12.11.2026 13:24:36
Aktien New York Ausblick: Techsektor wegen Nvidia schwächer - Dow stabil
NEW YORK (awp international) - Die Erholung im US-Technologiesektor dürfte wegen sich zuspitzender Sorgen über eine Abberufung von Jensen Huang als Chef des KI?Chipgiganten Nvidia ausgebremst werden. Während am Donnerstag an der überwiegend mit Technologie-Werten bestückten Nasdaq-Börse Verluste erwartet werden, steuert der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (DJI) auf einen moderat freundlichen Start zu.
Der Broker IG signalisiert rund zwei Stunden vor dem Börsenstart für den Auswahlindex Nasdaq 100 ein Minus von 0,7 Prozent auf 28.171 Punkte, nachdem er tags zuvor um 2,3 Prozent hochgesprungen war. Der DJI wird mit 0,1 Prozent im Plus erwartet bei 52.518 Zählern.
Eine Führungskrise bei Nvidia sei nicht nur für den Wegbereiter des KI-Booms ein Problem, sondern könnte auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, begründete ein Börsianer die weltweite Schwäche des Tech-Sektors.
Die Lage spitze sich zu, schrieb Bernstein-Analyst Stacy Rasgon, der prompt seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie strich und sein Kursziel auf 200 US-Dollar halbierte. Nachdem am Wochenende die Affäre Huangs mit einer möglichen chinesischen Spionin bekannt geworden war, berichteten Medien am Mittwoch über eine weitere Affäre mit einer hochrangigen Mitarbeiterin aus dem eigenen Haus. Damit sei der CEO nicht mehr zu halten, vermutet Rasgon und befürchtet, dass weitere Enthüllungen folgen könnten.
Ermittlungen laufen, auch durch den Chipkonzern selbst. Wie unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, bereitet der Verwaltungsrat die mögliche Ablösung Huangs vor. Die Nvidia-Aktie büsste vorbörslich 8 Prozent auf 160 Dollar ein. Das Minus würde sich damit seit Bekanntwerden der ersten Affäre am Wochenende auf 14 Prozent summieren.
Aktien von Nvidia-Konkurrenten dagegen zeigten sich vorbörslich im Plus. So gewannen etwa AMD 2,2 Prozent und Broadcom 1,1 Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Führungssorgen bei Nvidia auf Marktanteilsgewinne der beiden Chiphersteller.
Eli Lilly gewannen vorbörslich 2,9 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei.
Im Blick könnten zudem die Papiere des Chipmaschinenbauers Applied Materials und des Netzwerktechnik-Spezialisten Cisco stehen, denn beide werden nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte vorlegen./ck/stk
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’374.25
|2.28%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.