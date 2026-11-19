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19.11.2026 14:24:36
Aktien New York Ausblick: Tech-Aktien angesagt - Alles schaut auf Anthropic
NEW YORK (awp international) - Die Aussicht auf einen erfolgreichen Börsengang des KI-Riesen Anthropic dürfte am Donnerstag vor allem die Herzen der Tech-Investoren höher schlagen lassen. Im ausserbörslichen Aktienhandel deuteten sich prozentual zweistellige Kursgewinne der Anthropic-Aktien an. Die waren am Vorabend bereits zu einem überraschend hohen Preis an die zeichnenden Anleger ausgegeben worden.
Der Firma, die für den KI-Assistenten Claude bekannt ist, gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden US-Dollar ein Rekord-Börsengang. Der Schritt gilt als Meilenstein für die gesamte Branche, denn der OpenAI-Konkurrent wird zum ersten reinen KI-Labor, das an der Börse handelbar ist.
Im vorbörslichen Handel waren denn auch vor allem solche Aktien gesucht, die vom Megathema KI profitieren oder als Profiteure gelten. Zulegen konnten die Papiere von Chip-Herstellern für KI-Anwendungen wie Broadcom , Micron , AMD und Intel .
Noch stärker legten Aktien aus der Branche Cyber-Sicherheit zu: Palo Alto Networks gewannen vorbörslich fast zehn Prozent und in ihrem Sog Crowdstrike 6,3 Prozent. Palo Alto Networks überzeugte mit aktuellen Quartalszahlen und übernimmt den KI-Spezialisten Applied Compute.
Angesichts dieser vorbörslichen Kursgewinne taxierte der Broker IG den technologielastigen Nasdaq 100 gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn gut zwei Prozent höher auf 27.690 Punkte. Damit würde sich die jüngste Stabilisierung nach einem starken Kursrutsch im Oktober fortsetzen.
Doch es gibt auch skeptische Stimmen: "Das Besondere bei Anthropic dürfte sein, dass KI für viele Menschen keine abstrakte Zukunftsvision mehr darstellt. KI-Anwendungen sind bereits im Alltag erlebbar und damit greifbar, was wiederum eine emotionale Nähe schafft", so Marktexperte Timo Emden von Captrader. Wenn aber Begeisterung und die Angst, etwas zu verpassen, Anlageentscheidungen stärker beeinflussten als Fundamentaldaten, sei grösste Vorsicht angezeigt.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wurde derweil von IG mit 0,6 Prozent im Plus berechnet bei 50.510 Zählern. Im Leitindex sind die Grossen aus der Technologiewelt nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100.
Die Aktien von Take Two Interactive konnten nicht mehr vom Start des mit grosser Spannung erwarteten Videospiels "Grand Theft Auto VI" profitieren, sie fielen um 2,3 Prozent. Analysten verweisen auf hohe Kosten für die Entwicklung der neuen Version.
Walmart-Aktien fielen nach Quartalszahlen vorbörslich um 0,7 Prozent. Der Handelskonzern rechnet im Schlussquartal mit etwas volleren Lagern./bek/mis
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