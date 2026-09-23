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23.09.2026 14:45:37

Aktien New York Ausblick: Schwächer erwartet - Ölpreise unterbrechen Talfahrt

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch schwächer in den Handel starten. Sie hängen damit weiterhin am Tropf der Ölpreise, die ihren jüngsten Rücksetzer voerst beenden. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 51.708 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 , der seine jüngste Erholungsrally am Vortag mit einem Rekord gekrönt hatte, lag mit 30.656 Zählern auch moderat im Minus.

Der zuletzt rückläufige Ölpreis fällt als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent aus der Nordsee und WTI aus den USA legen nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Generalversammlung passiert. Zuletzt war Hoffnung aufgekommen, dass sich die USA und der Iran bei einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse.

Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich.

In Handels- und Wirtschaftsfragen richten Investoren ihre Blicke ausserdem auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping, der am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington eintreffen soll. Zu den Themen dürfte auch die Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz gehören.

Werte mit KI-Fantasie haben sich zuletzt deutlich davon erholt, dass Mitte September Sorgen um die Sicherheit von KI-Technologie aufgekommen waren. Am Mittwoch zollen sie dem erst einmal Tribut, denn viele Aktien aus dem Chipsektor geben vorbörslich etwas nach. Der Branchenindex SOX könnte damit eine sechs Handelstage andauernde Gewinnstrecke unterbrechen. Der Kurs von Nvidia zum Beispiel bewegte sich vorbörslich mit einem halben Prozent im Minus.

Die Tendenz unter den "Magnificent 7", also der Gruppe von sieben besonders bedeutenden Tech-Konzernen, ist durchwachsen. Microsoft ist vorbörslich mit 0,8 Prozent der klarste Gewinner. Das Analysehaus Stifel hat die Titel des Softwarekonzerns nach bislang dürftigem Kursverlauf in diesem Jahr zum Kauf empfohlen. Brad Reback wird in seiner Studie zuversichtlicher, dass ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen Prozentbereich erhalten bleibt. Damit werden nicht-positive Urteile im Analystenuniversum noch seltener.

Unter den Nebenwerten im Tech-Bereich legten die Aktien von IonQ vorbörslich um 12 Prozent zu, nachdem das Quantencomputer-Unternehmen bekannt gegeben hatte, einen branchenweit ersten Decoder für Echtzeit-Quantenfehlerkorrektur entwickelt zu haben, der auf einem handelsüblichen Standard-Prozessor läuft.

Noch etwas stärker steigen die Aktien von Worthington Enterprises vorbörslich um 17 Prozent. Begünstigt von Übernahmen und einer Zollrückerstattung hat der Hersteller von Aluminium-Propangasflaschen für das erste Geschäftsquartal Gewinn- und Umsatzzahlen vorgelegt, die die Erwartungen übertrafen./tih/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

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Short 15’390.46 8.89 SJDBFU
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Long 13’099.52 13.95 S5BOUU
Long 12’531.67 8.94 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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