Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’357 0.4%  SPI 18’921 0.5%  Dow 50’839 -0.5%  DAX 25’198 0.8%  Euro 0.9150 0.0%  EStoxx50 6’098 1.1%  Gold 4’527 1.3%  Bitcoin 54’413 -3.0%  Dollar 0.7851 -0.2%  Öl 93.8 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Logitech2575132Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swisscom-Aktie in Grün: Axel Scherger zum neuen Marketingchef ernannt
Sika-Aktie steigt: Änderungen in Konzernleitung und Fokus auf Digitalisierung
Burckhardt Compression-Aktie höher: MBO-Aktionärsgruppe verlängert Bindungsvertrag
K+S-Aktie tiefer: Millioneninvestition in Qemetica-Salzgeschäfte verunsichert Anleger
Barry Callebaut-Aktie unverändert: Neuer Chef fokussiert Unternehmen auf Premiumgeschäft
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

27’086.81 Pkt
114.19 Pkt
0.42 %
23:16:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

02.06.2026 14:24:36

Aktien New York Ausblick: Rekordrally pausiert - Halbleiter-Hausse geht weiter

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen dürften nach der jüngsten Rekordjagd am Dienstag erst einmal eine Pause einlegen. Dank der anhaltenden Halbleiter-Hausse sowie optimistischer Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einer Einigung mit dem Iran zeichnen sich aber nur moderate Verluste ab. Knapp anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer auf 50.861 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent im Minus bei 30.486 Punkten.

Trump nannte zuletzt die "nächste Woche" als Zeitraum für eine mögliche Einigung mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Strasse von Hormus umfasst. Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump. Dieser habe ergänzt, dass er noch Punkte klären müsse und dem Abkommen noch nicht zugestimmt habe. Auch aus dem Iran gibt es bislang keine öffentliche Zusage für eine Einigung. Trump hat in der Vergangenheit immer wieder optimistische Zeitpläne bekanntgegeben, die dann schnell von der Realität eingeholt wurden.

Bei HP Enterprise dürfte angesichts eines vorbörslichen Kurssprungs von 30 Prozent die Rekordrally weitergehen. Schon zuletzt lag der Aktienkurs fast doppelt so hoch wie noch zu Jahresbeginn. Dank der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur überraschte der Server- und Speicherlösungs-Spezialist im vergangenen Quartal positiv. Zudem hob er die Umsatzziele für das laufende und kommende Geschäftsjahr deutlich an und lag damit ebenfalls klar über den Erwartungen. Damit folgte HP Enterprise dem Branchenkollegen Dell , der die Anleger vergangene Woche mit einer herausragenden Geschäftsentwicklung euphorisiert hatte.

Positive Aussagen von Nvidia- Chef Jen-Hsun Huang katapultierten die Aktien von Marvell Technology um 19 Prozent hoch, womit sich hier ebenfalls ein weiterer Rekord abzeichnet. Huang adelte den Hersteller von Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiter-Produkten auf der jährlichen IT- und Computermesse Computex in Taiwan als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen". Bis dahin hat Marvell zwar noch eine Wegstrecke vor sich: Auf Basis des Montags-Schlusskurses war das Unternehmen an der Börse knapp 192 Milliarden US-Dollar wert. Doch mit dem Höhenflug, der Ende März begonnen und den Aktien schon ein Jahresplus von 158 Prozent beschert hat, stimmt die Richtung.

Huangs Aussagen zur zunehmenden Bedeutung von Kupfer und optischen Verbindungen für KI-Infrastruktur gaben auch anderen Branchentiteln schon vor Handelsbeginn Auftrieb. So zogen Lightwave Logic , Lumentum und Applied Optoelectronics um bis zu 8,3 Prozent an.

Die Anteile von Microchip Technology verteuerten sich um 8,5 Prozent. Der Halbleiterkonzern berichtete für 2025 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Dollar mit Rechenzentrumslösungen - dieser soll im laufenden Jahr auf rund 500 Millionen Dollar steigen.

Derweil mussten die Anleger bei Alphabet einen Kursrückgang von 2,8 Prozent verkraften. Der Google-Mutterkonzern will für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren mit der Ausgabe neuer Aktien eine historische Summe von 80 Milliarden Dollar einnehmen. Im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Alphabet erscheint die Massnahme allerdings in einem ganz anderen Licht. Zuletzt wurde das Unternehmen von den Investoren mit gut 4,5 Billionen Dollar bewertet, womit es der zweitwertvollste Konzern weltweit hinter KI-Chipriese Nvidia mit einem Wert von 5,4 Billionen Dollar ist.

Eine Analystenabstufung dürfte den Buchhaltungssoftware-Spezialisten Intuit nach der jüngsten Erholung wieder unter Druck setzen: Vorbörslich ging es für die Anteile um 5,9 Prozent auf 333 Dollar bergab. Analystin Gabriela Borges von der US-Investmentbank Goldman Sachs rät mit einem deutlich gesenkten Kursziel von 276 Dollar nun zum Verkauf. "Zunächst dürfte sich die Lage noch verschlimmern", so ihre Begründung. Es werde angesichts zunehmender Konkurrenz schwer für Intuit, die langfristigen Ziele und die Markterwartungen zu erreichen./gl/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:08 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
09:12 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
09:02 Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
08:44 SMI stürzt ab
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Fehlstart in den neuen Monat
01.06.26 Geopolitische Spannungen und ein möglicher Deal setzen Ölpreis unter Druck
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’901.24 19.71 S4BB8U
Short 14’185.61 13.86 BWNSSU
Short 14’714.55 8.81 SWBWRU
SMI-Kurs: 13’357.49 02.06.2026 14:20:29
Long 12’794.10 19.57 SI7B8U
Long 12’523.56 13.79 SJCBCU
Long 12’001.04 8.99 SMYB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nebius-Aktie mit Rekordhoch: NVIDIA-Chef Jensen Huang befeuert die Rally
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
NVIDIA, Microsoft und Apple & Co.: Das sind die US-Investments der UBS im ersten Quartal 2026
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
HENSOLDT-Aktie dennoch rot: Ausblick für 2026 nach oben geschraubt - Rheinmetall, RENK und TKMS ebenfalls schwach
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Infineon-Aktie im Höhenflug: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.