Aktien New York Ausblick: Positiver Start in das Börsenjahr 2022 erwartet

NEW YORK (awp international) - An den US-Aktienmärkten zeichnet sich am ersten Handelstag des neuen Jahres eine festere Eröffnung ab. Börsianer verwiesen auf positive Vorgaben von den starken europäischen Börsen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit plus 0,43 Prozent auf 36 494 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sah IG rund 0,7 Prozent höher.

Die Aktien von Tesla dürften nach rekordhohen Auslieferungszahlen des Elektroauto-Herstellers mit einem Kurssprung in das neue Jahr starten. Im vorbörslichen US-Handel schnellten sie um 6,8 Prozent nach oben.

Tesla brachte im vierten Quartal 308 600 Fahrzeuge an die Kunden, während der Markt mit nur 263 000 gerechnet hatte. Im gesamten Jahr kommt das Unternehmen auf gut 936 000 Auslieferungen, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020. Der Vorreiter bei der Auto-Elektrifizierung will auf lange Sicht ein jährliches Plus von mindestens 50 Prozent bei den Auslieferungen halten./edh/jha/