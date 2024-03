Aktien New York Ausblick: Nochmals leichte Gewinnmitnahmen in Sicht

NEW YORK (awp international) - Die Gewinnmitnahmen an den US-Aktienmärkten dürften sich zum Wochenbeginn fortsetzen. Vorbörslich werden die Leitindizes mit leichten Verlusten indiziert. Am Dienstag stehen mit den Verbraucherpreisen im Februar wichtige Inflationsdaten auf der Agenda. Diese könnten neue Aufschlüsse geben für die zu erwartende erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Entsprechend vorsichtig dürften die Anleger zunächst agieren.

Rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer auf 38 570 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq 100 wurde mit 17 920 Zählern um 0,5 Prozent niedriger berechnet.

Die Aktien von Boeing verloren im vorbörslichen Handel 2 Prozent. Bei einem Zwischenfall auf einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen Stadt Auckland sind mindestens 50 Menschen verletzt worden. Ein "technisches Problem" habe an Bord der Boeing 787-9 Dreamliner eine heftige Turbulenz ausgelöst, berichtete der Sender Radio New Zealand. Die Maschine habe aber planmässig in Auckland landen können.

Neue Rekordmarken von Kryptowährungen dürften auch die Aktien der damit befassten Unternehmen antreiben. Der Preis des Bitcoins liess am Montag erstmals die Marke von 72 000 US-Dollar hinter sich. Im Aktienhandel an der Börse Nasdaq zogen daraufhin die Papiere von Marathon Digital um 5 Prozent an. Aktien des mit Kryptowährungen befassten Finanzdienstleisters Sofi Technologies stiegen um 1,6 Prozent.

Der Soft- und Hardware-Hersteller Oracle lässt sich nach der Schlussglocke in die Bücher schauen. Vorbörslich lagen die Papiere leicht im Plus./bek/stw