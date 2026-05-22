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22.05.2026 14:39:36

Aktien New York Ausblick: Leichte Kursgewinne vor dem langen Wochenende

NEW YORK (awp international) - Nach den jüngsten Kursgewinnen zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zu Wochenschluss erneut Gewinne ab. Für Zuversicht sorgten zuletzt Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen im Nahost-Konflikt. Doch ob die Verhandlungen tatsächlich zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran führen, ist weiterhin offen. Vor dem auch in den USA langen Wochenende könnte dies die Risikobereitschaft dämpfen. Auch die wieder etwas gestiegenen Ölpreise spiegeln die Unsicherheiten am Markt wider.

"Die Anleger trauen sich weiter nur mit sehr viel Vorsicht und einigen Vorbehalten aus ihrer Deckung", so Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gingen nur schleppend voran und es gebe immer noch einige Reizthemen, die als Showstopper gelten.

Zur Wochenmitte zeigte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich für eine baldige Einigung mit dem Iran. Und Teheran erklärte, der jüngste Vorschlag aus Washington habe die Kluft zwischen den beiden Seiten teilweise überbrückt. Zugleich trüben jedoch Äusserungen des obersten geistlichen Führers des Iran die Hoffnungen auf einen Durchbruch. Demnach wolle Teheran seinen Uranvorrat behalten. Hinzu kommt der Streit über die freie Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Strasse von Hormus.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Plus von 0,6 Prozent auf 50.592 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 0,4 Prozent höher bei 29.463 Zählern.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien des Kosmetikkonzerns Estee Lauder vorbörslich um 11,1 Prozent, nachdem die Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit dem spanischen Parfüm- und Kosmektikunternehmen Puig Bands beendet wurden.

Take-Two rückten 3,3 Prozent vor. Der Entwickler von Computerspiele hatte Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt, die über den Erwartungen ausfielen. Zudem wurde der Veröffentlichungstermin für das Spiel Grand Theft Auto VI im November bestätigt.

Die Aktie von Workday gewann vor der Startglocke 8,3 Prozent. Der Software-Entwickler hatte ebenfalls über den Markterwartungen ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. Auch der Ausblick kam gut an.

Auch Zoom vermeldete Quartalszahlen, die die Markterwartungen übertroffen haben. Die Aktie stieg zuletzt um 8,0 Prozent. /err/stk

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