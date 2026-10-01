Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’188 0.2%  Bitcoin 71’714 1.8%  Dollar 0.8296 -0.2%  Öl 101.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt
OpenAI-Aktie voraus: Drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen entlassen
SGS-Aktie: Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security übernommen
Nike verschärft Sparkurs nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie im Blick
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

30’501.56
Pkt
93.06
Pkt
0.31 %
01.10.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

01.10.2026 14:57:36

Aktien New York Ausblick: Kursgewinne nach durchwachsenem Vortag

NEW YORK (awp international) - An den zuletzt uneinheitlichen New Yorker Börsen zeichnen sich am Donnerstag moderate Gewinne ab. Für die Anleger wogen positive Nachrichten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) zunächst schwerer als die wieder anziehenden Ölpreise und der Höhenflug bei den Renditen der US-Staatsanleihen.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,5 Prozent höher auf 51,162 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex noch mit einem deutlichen Verlust geschlossen. Den Tech-Index Nasdaq 100 erwartet IG 0,6 Prozent höher bei 30.604 Punkten, womit er an seinen moderaten Gewinn vom Mittwoch anknüpfen würde.

"Auch wenn der Anstieg der Anleiherenditen in erster Linie auf die starken Makrodaten aus den USA zurückzuführen ist, hat er dennoch negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte", sagte Wolf von Rotberg von der Bank J. Safra Sarasin. "Ausserhalb des Technologiesektors ist die Dynamik eingebrochen, da die Schmerzgrenze bei den Bewertungen überschritten wurde."

Für Micron zeichnet sich ein Kursrückgang um 0,9 Prozent ab. Der US-Speicherchiphersteller hatte am Mittwoch nach dem Börsenschluss in New York überraschend hohe Ziele für das laufende Geschäftsquartal ausgegeben. Die Aktien sind dank des Boom-Themas KI allerdings auch schon phänomenal gut gelaufen - für 2026 steht bislang fast eine Wertvervierfachung zu Buche. Das Rekordhoch von 1.255 US-Dollar aus dem Juni ist noch etwas entfernt. Die Titel von Branchenprimus Nvidia schafften ein Plus von 0,9 Prozent.

Die Aktien anderer Unternehmen profitierten vorbörslich überwiegend deutlicher von Nachrichten mit KI-Bezug. So legten Oracle um 1,5 Prozent zu. Laut der "Financial Times" schloss der chinesische Internet- und Technologieriese Tencent einen Fünfjahres-Mietvertrag für die Rechenzentren des amerikanischen Cloud- und Softwareunternehmens in Südostasien ab. Dessen Wert schätzt die Zeitung auf sieben Milliarden Dollar.

Die Unternehmens- und Strategieberatung Accenture euphorisierte die Anleger mit überraschend starken Quartalszahlen - die Anteilsscheine sprangen um gut 17 Prozent hoch.

Bei Alphabet reichte es für ein Kursplus von 1,5 Prozent, nachdem der Google -Mutterkonzern mit der Einführung von "Gemini 4 Argon" begonnen hat, seinem lang erwarteten Flaggschiff-Modell im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Allerdings sieht sich das Unternehmen mit interner Skepsis hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Modells in Schlüsselbereichen wie dem Programmieren konfrontiert.

Bei Constellation Energy konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg um drei Prozent freuen. Der Kraftwerksbetreiber gab einen über 20 Jahre laufenden Stromabnahmevertrag mit dem Onlinehandels- und Technologieriesen Amazon bekannt. Dieser beinhaltet eine Kapazität von 690 Megawatt für die Atomkraftwerke des Unternehmens im US-Bundesstaat Maryland, einschliesslich einer Leistungserhöhung um 190 Megawatt

Die Aktien von Vicor Corp sprangen um 13,5 Prozent hoch. Der Hersteller von Leistungselektronik und Stromversorgungsmodulen für anspruchsvolle Anwendungen in Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und der Luftfahrt begeisterte den Markt mit einer Anhebung seiner Wachstumsprognose für das dritte Quartal.

Abseits der Technologiebranche legt auch der Sportwarenriese Nike Quartalszahlen vor - allerdings erst nach Handelsschluss./gl/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

07:02 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
01.10.26 Logo WHS DAX bricht weg – steckt eine institutionelle Verkaufsorder dahinter?
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
01.10.26 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’231.89 19.48 SHBEEU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von UBS
Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Inflationsdaten verpuffen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Dow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag auf rotes Terrain
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs
Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.