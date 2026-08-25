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25.08.2026 14:30:36

Aktien New York Ausblick: Kursgewinne erwartet - Ölpreise sinken

NEW YORK (awp international) - Nach einem von Vorsicht geprägten Handel zu Wochenbeginn zeichnen sich an den US-Aktienmärkten am Dienstag Gewinne ab. Rückenwind dürfte dabei von sinkenden Ölpreisen kommen. Im Blick stehen zudem Technologiewerte im Vorfeld der Quartalszahlen des Chipriesen Nvidia am Mittwoch.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial einen Kursgewinn von 0,5 Prozent auf 53.690 Punkte. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,9 Prozent im Plus bei 29.297 Zählern.

Nach einem deutlichen Preisanstieg in der Vorwoche sind die Ölpreise weiter gefallen. Mit wirtschaftlichem Druck wollen die USA den Iran zurück an den Verhandlungstisch bringen und die Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Strasse von Hormus erreichen.

Die am Montagabend mit Spannung erwartete Rede des US-Finanzministers Scott Bessent hatte aber keine konkreten Massnahmen geliefert, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", so die Commerzbank.

Zudem rücken die zur Wochenmitte anstehen Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia zunehmend in den Fokus. Das Unternehmen gilt als wichtiger Gradmesser für den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die Anleger dürften die Nvidia-Zahlen genau analysieren, um Hinweise darauf zu erhalten, ob der KI-Boom an Dynamik verliert, so Frederic Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei HSBC Holdings. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie des Chipriesen um 1,3 Prozent zu. Damit dürfte sie eine siebentägige Verlustserie beenden.

Auch andere Werte aus dem Chip-Sektor konnten sich vom schwachen Vortag erholen. So stiegen Intel vor der Startglocke zuletzt um 3,6 Prozent. Micron und Applied Materials gewannen bis zu 2,7 Prozent.

Die Papiere von Dicks Sporting Goods rutschten nach derVorlage von Quartalszahlen um rund 17 Prozent ab. Der Sportartikel-Händler hatte seinen Ausblick wegen der schwachen Entwicklung bei der zugekauften Handelskette Foot Locker gesenkt. Im Gefolge gab auch die Aktie des Sportartikel-Herstellers Nike um 3,1 Prozent nach./err/mis

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