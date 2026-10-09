Aktien New York Ausblick: Im Plus erwartet - KI-Sorgen lassen nach

NEW YORK (awp international) - Gestützt von nachlassenden Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit Gewinnen eröffnen. Auch die wieder zurückgehenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die daraus resultierend etwas gesunkenen Ölpreise sollten die Anlegerstimmung aufhellen. Positive Impulse lieferten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Trump verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran.

Rund eine Stunde vor dem Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit 0,2 Prozent im Plus bei 51.320 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,3 Prozent an.

Den Nasdaq 100 erwartet IG am Freitag zum Börsenstart 0,7 Prozent höher aug 30.954 Punkte, nachdem er tags zuvor wegen KI-Ängsten um bis zu zwei Prozent eingeknickt war. Damit läuft es für den technologielastigen Index auf ein Wochenplus von rund 0,5 Prozent hinaus.

Auslöser für den hohen Nasdaq-Verlust am Donnerstag war ein Medienbericht über unerwartet niedrige Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt. Für Entspannung sorgte am Freitag ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider, dass OpenAI damit rechnet, bis zum Jahresende einen Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar zu erreichen oder zu übertreffen. Am Vortag war noch die Rede davon, dass sich die Umsätze des KI-Unternehmens Ende September auf annualisierter Basis auf lediglich 50 Milliarden US-Dollar beliefen. Die Differenz dürfte indes auf den Unterschied zwischen Brutto- und Nettoumsatz hinauslaufen.

Aus Branchensicht dürften am Freitag die Aktien aus dem Telekomsektor stehen, nachdem der Weltraumkonzern SpaceX den Erwerb von US-Mobilfunkfrequenzen bekanntgegeben hatte und mit seinen Starlink-Satelliten nun zu einem grossen Wettbewerber im US-Mobilfunkgeschäft werden könnte. Die SpaceX-Titel verteuerten sich vorbörslich um 3,8 Prozent.

Dagegen sackten die Papiere der bisherigen Platzhirsche in der Branche - AT&T , Verizon und T-Mobile US vorbörslich um 5,5 bis 7,5 Prozent ab. Die Titel von US-Funkmasten-Anbietern an: SBA , American Tower und Crown Castle legten im vorbörslichen US-Handel zwischen 5,0 und 8,5 Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Apple büssten vorbörslich 2,2 Prozent ein. Laut Medienberichten kürzte der Technologiekonzern aufgrund einer unerwartet schwachen Nachfrage nach den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max seine Bestellungen für Komponenten dieser Smartphone-Modelle.

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines macht wegen gestiegener Kraftstoffkosten deutliche Abstriche bei ihrem Jahresausblick. Gleichwohl bleibe die Nachfrage hoch, hiess es von Delta-Chef Ed Bastian. Die Delta-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent.

Die Aktien von Humana schnellten vorbörslich um 16,5 Prozent hoch, nachdem der Krankenversicherer seine Ergebnisse bei den entscheidenden Qualitätsbewertungen für private Zusatzversicherungen ("Medicare Advantage") verbessert hat, was sich positiv auf die künftigen Umsätze auswirken dürfte./edh/mis