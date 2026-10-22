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22.10.2026 14:57:36

Aktien New York Ausblick: Heftige Nasdaq-Verluste - Tech-Grössen überzeugen

nicht

NEW YORK (awp international) - Der zuletzt erholten US-Technologiebörse Nasdaq drohen am Donnerstag wieder herbe Verluste. Neben deutlich gestiegenen Ölpreisen verdarben negativ aufgenommene Aussagen von Branchengrössen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung den Anlegern die Stimmung.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 1,6 Prozent tiefer auf 29.345 Punkte. Den Leitindex Dow Jones Industrial , der zur Wochenmitte weniger stark zugelegt hatte, erwartet IG 0,5 Prozent tiefer bei 52.591 Punkten.

"Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen", sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs bei CaixaBank AM. "Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen."

Beim Social-Media- und Technologieriesen Meta zeichnen sich nach der jüngsten Stabilisierung erneute Kursverluste von 2,4 Prozent ab. Der Konzern investiert im laufenden Jahr 135 bis 145 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Das Geld dafür liefert weiter das boomende Werbegeschäft.

Den zuletzt erholten Aktien von Tesla brockte der Gewinneinbruch im vergangenen Quartal vorbörsliche Verluste von 3,7 Prozent ein. Damit würde sich das Vortagsplus wegen der Gespräche zu einer Fusion mit dem ebenfalls von Elon Musk geführten Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX wieder in Luft auflösen. Zwar seien die Resultate insgesamt erfreulich ausgefallen, was etwa die Bruttomarge im Autogeschäft betreffe, schrieb JPMorgan-Analyst Rajat Gupta. Kurzfristig bleibe es aber aus finanzieller Sicht zunächst bei steigenden Betriebskosten und erhöhten Investitionsanstrengungen.

Für die Titel von Lam Research ging es um 8,8 Prozent bergab, womit sie auf ein Tief seit April zusteuern. Der Chipindustriezulieferer konnte die Anleger mit seinen weitgehend erwartungsgemässen Zahlen für das vergangene und Zielen für das laufende Quartal nicht überzeugen.

Ähnlich sah es beim traditionsreichen IT-Unternehmen IBM aus: Trotz einer überraschend deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerung in den vergangenen Monaten büssten die Aktien vorbörslich 6,7 Prozent ein. Als möglichen Grund sahen Börsenhändler den lediglich beibehalteen Jahresausblick.

Dagegen legten Spotify -Titel um 6,6 Prozent zu. Der Streamingdienst steigerte mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich.

Auf ein positiveres Echo bei den Anlegern stiessen ansonsten Zahlen aus traditionelleren Branchen. Ein überraschend guter Start ins neue Geschäftsjahr bescherte dem Konsumgüterriesen Procter & Gamble ein Kursplus von 2,6 Prozent.

Die Aktien von Lockheed Martin verteuerten sich um 4,6 Prozent. Der Rüstungskonzern berichtete über einen Grossauftrag der US-Streitkräfte für mindestens 850 weitere F-35-Kampfjets und hob dank der hohen Nachfrage nach seinen Raketen-Waffensystemen den Jahresausblick an./gl/mis

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